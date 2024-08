Un jesuïta espanyol, imputat per encobrir un cas de pederàstia

Foto: Arxiu

La Fiscalia de Bolívia ha anunciat que ha imputat tres sacerdots jesuïtes, un d'ells espanyol , per haver encobert un cas de pederàstia comès pel mort capellà valencià Alejandro Mestre Descals el 1961, quan era arquebisbe a La Paz.

Els imputats, identificats com a Osvaldo Armando Chirveches, Bernando León Mercado Vargas i Ignacio Suñol Esquirol (nascut a Barcelona), "van guardar silenci" i "van encobrir els fets dels que tenien coneixement real", segons ha indicat el fiscal general, Juan Lanchipa, que ha indicat que Mestre va cometre el delicte quan "complia funcions dins un establiment educatiu".

Amb motiu de la imputació, el Ministeri Públic ha sol·licitat diverses mesures cautelars, inclosa la prohibició de sortir del país, la detenció domiciliària o la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà amb la víctima .

Mestre (1912-1988) va abusar d'un menor d'edat almenys dues vegades el 1961. La víctima va guardar silenci i va denunciar anys més tard el cas. Chirveches va remetre el cas a Suño, que era el cap província de la missió i va instruir l'obertura d'una investigació interna. La investigació, dirigida per Chirveches, va quedar tancada i es va posar en coneixement de Mercado, que va revisar els antecedents i va ratificar el tancament del cas. Cap no va remetre el caos a la Justícia boliviana.

Els Jesuïtes van explicar l' any passat que van conformar una comissió investigadora acompanyada pel delegat d' Ambients Sans i Assegurances i dos professionals externs . Van demanar documents que van entregar a la Fiscalia i al Vaticà i que assenyala que "en haver mort Mestre el 1988 no era possible tirar endavant un procés canònic en contra".

La investigació en contra es va iniciar després que El País difongués el diari personal del jesuïta espanyol Alfonso Pedrajas, mort el 2009, que va cometre almenys 85 abusos contra menors en les dècades de 1970 i 1980.