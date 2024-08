31 universitats impulsen programes per a joves amb discapacitat intel·lectual

Foto: Fundació ONCE

Un total de 31 universitats espanyoles han estat seleccionades per al desenvolupament de programes universitaris de formació per a l'ocupació de joves amb discapacitat intel·lectual , del desenvolupament i/o de l'espectre de l'autisme, durant el curs acadèmic 2024/25, en el marc de la vuitena convocatòria d'ajuts de la Fundació ONCE.

La iniciativa, que es duu a terme per vuitè any consecutiu, compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE), a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i està adreçada a totes les universitats espanyoles i centres adscrits, segons ha informat la fundació.

En concret, les universitats seleccionades han estat les andaluses d'Almeria, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla i Pablo de Olavide, també de la capital andalusa; les madrilenyes d'Alcalá de Henares, Camilo José Cela, CEU Sant Pablo, Complutense, Francisco de Vitoria, Politècnica i Rei Juan Carlos; les catalanes de Barcelona, Girona, Rovira i Virgili de Tarragona, Pompeu Fabra i Ramon Llull; les castellanolleoneses de Burgos i Salamanca; les valencianes de Miguel Hernández, Jaume I i València, i les de Múrcia i Catòlica de Múrcia. A més, també impartiran cursos les Universitats de la Corunya, Castella-la Manxa (Albacete), Cantàbria i Extremadura.

Totes elles hauran d'oferir cursos que proporcionin a l'alumnat formació universitària enfocada a millorar-ne l'autonomia, els coneixements humanístics i la preparació laboral, i dotar-lo d'habilitats necessàries per augmentar les seves possibilitats de trobar una feina, accedint a llocs en la modalitat de l'ocupació amb suport.

Així mateix, hauran de proporcionar a aquests joves diverses experiències inclusives i de normalització dins de la comunitat universitària i facilitar-los una formació integral i personalitzada.

Aquests alumnes seran persones amb discapacitat intel·lectual --amb un grau igual o superior al 33%--, d'entre 18 i 29 anys i inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs.

Gràcies a aquesta iniciativa, al llarg de les set primeres edicions, més de 2.500 joves amb discapacitat intel·lectual han conegut la realitat universitària. A més, han millorat el seu perfil professional gràcies a les pràctiques laborals que s'inclouen dins del programa, cosa que en alguns casos ha suposat una contractació posterior.