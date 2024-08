Les Perseides es veuran en tota la seva esplendor a partir del diumenge 11 d'agost

Foto: Europa Press

La pluja d'estrelles de les Perseides arribarà aquest cap de setmana al pic d'activitat, sobretot entre el diumenge 11 i el dimarts 13 d'agost, amb el màxim esperat la nit del 12 d'agost.

Així, aquest cap de setmana s'espera una taxa de meteors que pot assolir fins a 110 per hora. Aquest 2024, a més, hi haurà algunes de les millors condicions per gaudir de la més famosa de les pluges d'estrelles de l'estiu, ja que els cels estaran clars a la nit a la majoria del territori espanyol , la lluna no serà un gran impediment per a la visibilitat de les estrelles i les temperatures nocturnes seran més que agradables.

En concret, les condicions meteorològiques seran favorables a la major part del país però hi haurà algunes excepcions. Divendres a la nit els cels estaran pràcticament clars a la Península i Balears.

Tot i això, a la zona de l'Estret es comptarà amb boires i núvols baixos, igual que al nord-est de Galícia, principalment a Lugo ia Astúries. També hi haurà núvols baixos a l'interior de Cantàbria i del País Basc, i al nord de les Canàries, quedant el sud de l'arxipèlag amb cels més clars.

Dissabte a la nit serà semblant, amb núvols baixos a l'Estret, nord de Galícia, Astúries i nord de Canàries. Encara que aniran a menys, a primera hora de la nit es podria comptar amb intervals de núvols al nord de Castella i Lleó, la Rioja i en general al voltant de la Cantàbrica. A la resta del país, hi haurà cels clars durant la matinada.

Diumenge a la nit serà molt similar, amb cels clars a la major part del territori. De nou, l'excepció serà a Galícia. Aquest dia també hi haurà més nuvolositat a la façana atlàntica de la comunitat i durant la matinada podria augmentar la nuvolositat, en acostar-se la cua d'un front que arribaria dilluns.

També hi haurà núvols baixos a la costa occidental d'Astúries, a l'Estret i al nord de les Canàries. En punts de la meitat nord, la nuvolositat d'evolució que es formi a la tarda anirà a menys.