La zona nord de Catalunya estarà sotmesa a núvols que podrien descarregar pedra

Tot i que la calor no afluixarà, cosa que s'ha sentit durant la matinada de dissabte a diumenge, el Meteocat ha emès un avís groc per pluges. Amb la tempesta, no es descarta que vingui acompanyada de calamarsa, cosa que podria causar problemes en algunes zones.

La previsió meteorològica indica que a partir del migdia començaran a aparèixer núvols als Pirineus i al Prepirineu, que podrien acabar en xàfecs d'intensitat feble a moderada. Però no ens hem de confiar, perquè a la tarda també hi podria haver xàfecs a la Catalunya Central.



Pel que fa a les temperatures, no hi haurà grans ensurts. Les temperatures mínimes es mantindran estables, encara que a la costa nord podrien ser una mica més baixes, mentre que a Ponent rondaran els 24ºC.

Les temperatures màximes també aniran a la mateixa línia, amb valors que arribaran fins als 39ºC a Ponent. Així doncs, la calor continuarà sent intensa i la sensació tèrmica a la costa serà força incòmoda.

A més, no sembla que la situació millori aviat. Segons el Meteocat, la setmana que ve podria produir-se un descens de les temperatures, alhora que una major inestabilitat i pluges més generalitzades. Tot i això, dilluns encara s'espera que faci calor, amb precipitacions a la tarda als Pirineus.