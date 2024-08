Previsió del temps a Catalunya: calor intensa abans que les temperatures es desplomin

Una platja plena de gent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Els detractors de la calor estan d'enhorabona: el descens de les temperatures està a punt d'arribar. Aquest dilluns 12 d'agost segueixen els valors alts i la sensació de xafogor en alguns punts, encara que a la tarda s'esperen pluges intenses, que podrien ser fins i tot tempestes, al nord del territori.

Si fem una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), veiem que en aquest primer dia de la setmana predominarà el cel clar o poc ennuvolat fins al migdia quan creixeran alguns núvols al Pirineu i al Prepirineu que deixaran el cel localment molt ennuvolat. No obstant això, fins a primeres hores del matí hi haurà estrats baixos a les Terres de l'Ebre, interior del quadrant nord-est i més persistents al litoral. El cel quedarà enterbolit per la presència de pols en suspensió.

A més, s'esperen xàfecs i xàfecs al Pirineu i al Prepirineu a la tarda i és probable que es propaguin a altres punts del nord de la depressió Central. Seran d'intensitat entre feble i moderada, si bé és possible que siguin localment forts a la zona avisada, acumulant quantitats entre escasses i poc abundants, localment abundants. És probable que vagin acompanyats de tempesta i localment pedra.

Vent i visibilitat

Aquest dilluns 12 hi haurà vent fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i novament al final del dia. La resta del dia bufarà d'armilla entre fluix i moderada, amb algun fort a punts del prelitoral central.

La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en moments de xàfec, quan serà regular.

Avanç de dimarts 13

De cara al segon dia de la setmana, la situació de calor es començarà a notar menys, encara que la jornada en què se sentirà més el descens serà dimecres 14.

De la mateixa manera, s'espera que caigui alguna precipitació feble de matinada al terç oest del país i al litoral de Tarragona. A partir del migdia s'espera en forma de ruixat o xàfec al Pirineu i al Prepirineu i és possible en altres punts del terç oest i del prelitoral. Serà intensitat feble o moderada i acumularà quantitats entre escasses i poc abundants. És probable que vagi acompanyada de tempesta i localment de pedra.