Exigeixen millores per a l'emancipació: "Ningú no ho pot fer als 18 anys"

Foto: Llogarets Infantils SOS

Amb motiu del Dia Internacional de la Joventut, diverses ONG d'infància han reclamat més oportunitats educatives i laborals per als joves, especialment aquells tutelats, que enfronten més dificultats per independitzar-se en complir 18 anys. Llogarets Infantils SOS subratlla que més de 51.000 menors creixen en el sistema de protecció a Espanya, i 4.366 van assolir la majoria d'edat en l'últim any, cosa que implica la pèrdua immediata de les seves mesures d'acolliment i l'inici de la seva independència sense xarxes familiars de suport.

Aquests joves enfronten una transició accelerada a la vida adulta, cosa que els empeny a una emancipació prematura. Per això, Llogarets Infantils SOS ha proposat un decàleg que advoca per més oportunitats d'educació i formació professional, adaptades a les necessitats individuals de cada jove. Mario Ramos, director del Llogaret de Sant Llorenç de l'Escorial, emfatitza que el sistema de protecció necessita més compromís amb la joventut, ja que a Europa, ningú està preparat per independitzar-se als 18 anys, i menys aquells que provenen d'aquest entorn .

Aldees Infantils SOS, a través del seu Programa de Joves, fa més de 50 anys que dóna suport a joves en situació de vulnerabilitat o que han crescut en el sistema de protecció, brindant-los assistència per aconseguir la seva independència. L'últim any, van atendre 1.388 joves.

El suport comença en l'adolescència amb el Projecte Trànsit a la Vida Adulta, on els joves dissenyen el seu futur i participen en tallers de formació, incloent-hi pràctiques laborals. Després de complir la majoria d'edat, el Projecte d'Autonomia us ofereix allotjament, suport econòmic i acompanyament emocional i laboral. A més a més, se'ls ofereix un Programa de Beques i un Servei d'Ocupació. Fins i tot després d'aconseguir la seva independència, el Projecte d'Emancipació de Llogarets continua brindant suport segons les necessitats particulars de cada jove.