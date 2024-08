Els termòmetres toquen sostre: superen els 43 graus a Cantàbria

Una dona es protegeix del sol amb un paraigua. Foto: Europa Press / Canva Pro

Un total de 59 estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) van registrar 40ºC o més durant el diumenge 11 d'agost i la de Tama (Cantàbria) va coronar el rànquing amb 43,1ºC, segons el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ), José Luis Camacho. De cara a aquest dilluns 12, hi haurà temperatures elevades al terç aquest peninsular i un descens extraordinari dels termòmetres al Cantàbric en un dia amb avís taronja per calor a zones de Saragossa i per pluges a Osca.

Camacho ha explicat que, a l'inici de setmana, es tanca l'episodi d'onada de calor. Durant la jornada de l'11 d'agost, es van registrar temperatures màximes iguals o superiors a 40ºC en un total de 59 estacions de la xarxa d'AEMET a Cantàbria, País Basc, Castella i Lleó, La Rioja, Navarra, Aragó, Extremadura, Madrid, Castella -La Manxa i Andalusia. D'altra banda, les comunitats de la Mediterrània es van salvar pels vents de component est i Galícia i Astúries ho van fer per l'entrada d'aire atlàntic.

Concretament, el portaveu ha assenyalat que les cinc temperatures més altes registrades ahir van tenir lloc a l'estació de Tama (Cantàbria), que va marcar 43,1ºC; la de Bilbao-Sondica (País Basc), amb 42,9ºC; la de Brancs de la Victòria (Cantàbria), amb 42,7ºC; i la de Cazorla (Jaén) i Mines d'Almadén (Ciudad Real), amb 42,4ºC. Així mateix, dues estacions clàssiques pel que fa a registrar temperatures màximes com Ecija (Sevilla) i Montoro (Còrdova) van quedar als llocs 19 i 43 del rànquing amb 41,0 i 40,3 graus respectivament.

Pel que fa al cas de l'estació de Tama (Cantàbria), Camacho apunta que hi va haver una enorme variació de temperatura, amb una mínima de 17ºC a l'alba, des de la qual es va passar a temperatures superiors a 40ºC. De fet, el valor màxim va estar a 43,1ºC i les temperatures van caure bruscament 13ºC en hora i mitja. Segons ha detallat el portaveu d'AEMET, el fenomen d'escalfament s'explica pels vents de component sud que van fer baixar l'aire de l'altiplà nord i la vall de l'Ebre. Aquest aire estava reescalfat aquests dies passats d'alta insolació i poca ventilació, a cosa que es va afegir un escalfament addicional per efecte del descens d'alçada des de l'altiplà a les valls o a la costa.

D'altra banda, l'important refredament posterior és degut al canvi brusc en la direcció del vent. D'aquesta manera, va entrar l'aire del cantàbric de manera sobtada i va ocasionar un fenomen de galera, encara que poc intensa en aquest cas, amb canvi de vent i baixada molt notable de les temperatures. En aquest sentit, Camacho ha explicat que molts observatoris de la zona costanera des de Galícia al País Basc van registrar aquest canvi i van obtenir ratxes màximes de vent després de l?entrada de l?aire més fresc. Per exemple, el registre del caporal Matxixako a Biscaia va reflectir aquest fenomen.

Així mateix, pel que fa al vent, Camacho ha detallat que entre les ratxes màximes registrades ahir destaca Sierra Nevada amb 97,2 quilòmetres per hora (km/hora) seguida d'Estaca de Bares (Corunya) amb 79,2 km /hi Cape of Matxitxako (País Basc) amb 73,1 km/h.