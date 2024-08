La setmana comença amb baixada de temperatures i arribarà una DANA que deixarà pluges

Arxiu - Dues persones caminen sota la pluja, a 2 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

La setmana comença amb un descens de les temperatures, que baixaran de manera gairebé generalitzada fins dimecres, quan un tàlveg que travessarà la Península podria evolucionar i convertir-se en DANA, segons el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), José Luis Camacho . Per la seva banda, Eltiempo.es especifica que les precipitacions podrien afectar dimecres l'est peninsular i les Balears, especialment Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i fins i tot Múrcia.

Per dies, Camacho ha indicat que aquest dilluns s'aproxima un tàlveg en altura des de l'Atlàntic. A més, ha destacat que encara es nota el bloqueig de la dorsal mediterrània, que provoca una inestabilitat a la meitat nord i alenteix el refrescament general de les temperatures.

D'altra banda, el portaveu d'AEMET preveu cels poc ennuvolats o clars en grans zones del país, mentre que hi haurà núvols baixos o boires matinals a Galícia, Golf de Cadis, Estret, Melilla, Balears, nord-est de Catalunya i Baix Ebre. a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats, així com núvols d'evolució a les zones muntanyoses amb possibilitat d'algun xàfec ocasional a l'illa de Tenerife. Paral·lelament, hi haurà probables boires costaneres al nord-oest de Galícia, possible càlima a les Canàries i centre i sud peninsular.

Al llarg del dia, la predicció indica que es desenvoluparà nuvolositat d'evolució a muntanya i als voltants de la meitat nord i extrem aquest peninsular. Aquesta donarà lloc a ruixats i tempestes al centre nord i al nord-est, més probables intensos en zones de muntanya, fins i tot localment forts i amb calamarsa i ratxes de vent fortes a les serralades Cantàbrica, Ibèrica i Pirineus. Concretament, als Pirineus d'Osca i zona central d'aquesta província hi ha obert un avís taronja per tempestes fortes i intensitat de pluja. Aquesta pot donar-se en altres zones del nord, est i centre de forma ocasional, menys freqüent, sense descartar tempestes seques i aïllades a l'altiplà nord i altres zones més al sud.

En general, Camacho preveu un descens gairebé generalitzat de les temperatures, de manera que finalitzarà l'onada de calor pel nord-oest. De fet, hi haurà un descens notable i localment extraordinari a les màximes al Cantàbric. Només s'esperen augments en àrees d'Andalusia occidental, interiors del sud-est, balears i zones de mitjanies de les Illes Canàries. Tot i això, encara se superaran els 36ºC en interiors de la meitat sud i del nord-est peninsular, zones de l'altiplà nord i dels arxipèlags, i fins i tot localment els 40ºC al mig ebre, on està en vigor un avís de nivell taronja per temperatures màximes encara aquest dilluns.

Així mateix, el portaveu d'AEMET assenyala que predominaran vents de component est al terç oriental peninsular i balears, oest i nord a Galícia i Cantàbric i oest i sud a la resta, amb Ponent que tendirà a moderat a l'Estret. Paral·lelament, a les Canàries bufarà alisi moderat amb algun interval de fort.

De cara a dimarts, el tàlveg fred desplaçarà la dorsal i acabarà de travessar la Península, cosa que donarà lloc a un augment de la inestabilitat al terç nord-est ia un descens acusat i generalitzat de les temperatures. Així mateix, l'entrada d'un front atlàntic augmentarà la nuvolositat pel nord-oest, amb precipitacions que es desplaçaran d'oest a est per Galícia i Cantàbric.

Durant la jornada, el portaveu espera el desenvolupament de nuvolositat d'evolució en àmplies zones del nord, est i Balears amb possibilitat de ruixats i tempestes als terços nord i nord-est, més probables intenses a muntanya. Aquestes seran fins i tot localment fortes i amb calamarsa a la Ibèrica i als Pirineus i no es descarta que hi hagi a últimes hores als litorals de Tarragona. Al seu torn, hi haurà tempestes als Pirineus d'Osca i Las Cinco Villas i, de forma ocasional, menys freqüent i intensa, es poden donar en altres zones del nord, est, centre i Mallorca, sense descartar tempestes seques i aïllades a l'altiplà nord i en serres del sud-est.

A més, la predicció preveu intervals ennuvolats a les Canàries i, a les illes muntanyenques, núvols d'evolució amb possibilitat d'algun xàfec ocasional. A la resta del país, hi haurà cels poc ennuvolats, amb núvols alts i núvols baixos matinals que podrien donar lloc a boires a l'Estret, Balears, interiors del Mediterrani i extrem nord.

Pel que fa als termòmetres, el portaveu d'AEMET ha detallat que les temperatures baixaran de manera gairebé generalitzada. Ho faran de manera més acusada les màximes, amb descensos notables al terç nord peninsular i, localment, amb augments a litorals d'Andalusia per efecte del vent terral, Melilla o les mitjanies a les Canàries. Tot i així, se superaran els 36ºC a valls del terç sud peninsular, litorals de Màlaga i Granada, punts de Mallorca i sures de Canàries.

Així mateix, Camacho detalla que aquest dia predominaran vents de component oest a la Península, amb rolades a nord-oest, component sud a les Balears i ponent, que creixerà al final a l'Estret i Alborà. Mentrestant, a les Canàries bufarà l'alisi, amb intervals de fortes i ratxes molt fortes.

La predicció d'AEMET precisa que el tàlveg amb nucli fred s'assentarà a l'est de la Península, amb una evolució molt possible cap a una circulació tancada o DANA al llarg de dimecres. La inestabilitat principal es traslladarà a la Mediterrània i ocasionarà el primer episodi de pluges significatives, que afectaran el nord-est peninsular, el Llevant i les Balears. D'aquesta manera, s'esperen ruixats i tempestes intenses, que aniran ocasionalment acompanyades de calamarsa, i que poden ser localment forts als Pirineus, litorals i prelitorals catalans i Balears. De manera menys intensa i probable, poden afectar altres zones del centre i sud-est.

Així mateix, el portaveu d'AEMET informa que al nord de Galícia ia l'àrea cantàbrica predominaran cels ennuvolats, amb possibilitats de precipitacions febles i disperses, més probables i abundants a la part oriental i tendint a remetre a l'occidental. A la resta de la Península, s'esperen cels clars, amb núvols d'evolució a les dues Castelles i, a les Canàries, hi haurà intervals ennuvolats al nord i poc ennuvolat o clar a la resta. D'altra banda, hi haurà possibles boires a l'extrem nord, les Balears i les boires matinals a la ibèrica ia les Canàries i les Balears hi haurà possible calima feble, encara que tendirà a disminuir.

Pel que fa a les temperatures, Camacho espera un descens generalitzat excepte a l'extrem occidental, on pujaran. Concretament, el descens de les màximes serà notable a zones interiors del terç oriental. Tot i així, se superaran els 36ºC en depressions del terç sud.

Alhora, el portaveu d'AEMET informa que els vents bufaran de component nord a Lampordà, Baix i Medi Ebre i Balears, amb intervals de fort. En aquest sentit, rolaran de nord a nord-est al Cantàbric ia l'altiplà, de component oest al terç sud, Estret i Alborán, amainaran a Alborán i rolaran a Llevant per l'est. A les Canàries, bufarà alisis amb intervals de fort i ratxes més fortes.

Per la seva banda, Eltiempo.es indica que dijous, la DANA arribaria a la Mediterrània ia les Balears podria deixar pluges intenses i tempestes fortes. Amb una incertesa elevada, divendres continuaria avançant cap a l'est i seria reincorporada per la circulació general de l'atmosfera. D'aquesta manera de cara al cap de setmana l'estabilitat es tornaria a imposar a gairebé tot el país. A més, el portal meteorològic espera que a partir de dijous comenci un ascens tèrmic.