Avís per temps violent fins a les 21.00 aquest dilluns a Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès

Avisos per temps violent a quatre comarques de Catalunya, 12 d'agost de 2024 - PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT

Protecció Civil de la Generalitat ha llançat aquest dilluns una alerta per possible temps violent i calamarsa entre les 19.00 i les 21.00 a quatre comarques del Pirineu i Prepirineu: Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès, ha informat en un missatge al seu compte de X , recollit per Europa Press.

Fins a la nit d'aquest dilluns, hi pot haver ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora, calamarsa de més de dos centímetres de diàmetre, i mànigues o tornados provocats per temps violent a nivell local.

L'episodi pot afectar principalment la comarca del Berguedà, que té l'alerta vermella, encara que també estan en alerta taronja pel mateix fenomen les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Solsonès.