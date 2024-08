Demanen incloure l'especialitat de violència contra la infància a la carrera judicial

Foto: Europa Press

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una sèrie d'esmenes al projecte de llei orgànica que aborda mesures per millorar l' eficiència del servei públic de Justícia i les accions col·lectives en defensa dels drets i els interessos de consumidors i usuaris. Aquestes esmenes busquen introduir l'especialització dels jutjats i jutges en casos de violència contra la infància.

Segons una de les esmenes, el PSOE proposa que, en un termini de 4 mesos des de l'entrada en vigor de la llei, i de manera periòdica posteriorment, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) organitzi un “curs de Formació Especialitzada en família , infància i capacitat, i en violència contra la infància i adolescència”.

A més, l'esmena estableix que el CGPJ "promourà i facilitarà la formació continuada de magistrats suplents i jutges substituts". Així mateix, assenyala que el Govern convocarà cursos de formació especialitzada per als membres del Ministeri Fiscal.

Finalment, se suggereix que tant l'Executiu com les comunitats autònomes amb competències als Equips Tècnics Judicials organitzin cursos de formació per als seus integrants.

D'aquesta manera, el PSOE vol donar compliment a la Llei orgànica de protecció a la infància davant de la violència (LOPIVI) que obligava a remetre un projecte de modificació de la Llei del Poder Judicial per establir l'especialització tant dels òrgans judicials com de els seus titulars, per a la instrucció i enjudiciament de les causes penals per delictes comesos contra persones menors dedat.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una altra esmena per la qual planteja, a través de la reforma de la Llei del Poder Judicial, la creació, al Tribunal d'Instància d'una Secció de Família, Infància i Capacitat, que estendrà la seva jurisdicció a tot el partit judicial, quan ho consideri convenient, en funció de la càrrega de treball.

A més, suggereix que el Govern pugui establir per reial decret, a proposta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i, si escau, amb informe favorable de la comunitat autònoma amb competències en matèria de Justícia, Seccions de Família, Infància i Capacitat que estenguin la seva jurisdicció a dos o més partits dins de la mateixa província.