La vella Filmax, en greus problemes: té un deute de més de 140 milions d'euros

Filmàx. Foto: Filmax

El bon moment de l'audiovisual gallec es pot mesurar de moltes maneres: premis, taquilla, repercussió mediàtica... On no pot competir és en el pla empresarial per la crisi que arrosseguen algunes productores com Castelao Productions (antiga Filmax), amb una mica més d'un 9% del seu capital en mans Sodiga , societat gallega de capital risc. Amb els germans Julio i Carlos Fernández al capdavant, el forat de la firma és de més de 140 milions d'euros, cosa que la deixa en aquests moments al límit de la dissolució.

