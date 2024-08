Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per "avisos de temps violent" a tot Catalunya

Mapes de previsió de pluges intenses per a aquest dimarts - PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dilluns l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per "avisos de temps violent" a tot Catalunya, segons informa en un missatge de X recollit per Europa Press.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu tempestes i episodis de temps violent, sobretot pedra i alguns vendavals, durant aquest dimarts i aquest dimecres, per la qual cosa Protecció Civil ha demanat a la ciutadania "extremar la precaució, especialment pel que fa respecte a la mobilitat".

A través de la xarxa social X, Protecció Civil també ha informat que hi ha bandera vermella a les platges de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), així com totes les platges de la ciutat de Tarragona tenen "bandera vermella per tempesta elèctrica" i ha recordat que està prohibit el bany.