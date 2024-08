El dissenyador industrial i interiorista barceloní Miguel Milá mor als 93 anys

El dissenyador industrial i interiorista barceloní Miguel Milá ha mort aquest dimarts als 93 anys a Bilbao, segons han confirmat fonts de la família.

Milá va iniciar la seva carrera professional col·laborant al despatx dels arquitectes Alfonso Milá (el seu germà) i Federico Correa i, més tard, va fundar l'empresa Trabajos Molestos, més coneguda com a Tramo, juntament amb els arquitectes Francisco Ribas i Eduardo Pérez.

El dissenyador català va treure els seus primers models dels llums TMC (1958) i TMM (1961) a través de Tramo i, més endavant, va continuar la seva trajectòria professionals amb altres dissenys, com el llum Cistella (1964) i la M68 (1968).

Entre els dissenys més recents de Milà, destaquen la maneta de porta per a FSB, el cendrer paraigüer Túmbalo, el banc NeoRomántico Clásico, el NeoRomántico Liviano i el Neocombo.

El 1960, Milà va ser un dels fundadors de la secció de disseny industrial del Foment de les Arts Decoratives (Adi-Fad) juntament amb noms com André Ricard, Antoni de Moragas, Oriol Bohigas o Rafael Marquina.

Guardonat en diverses ocasions

Milà es va convertir en el primer guanyador del Premi Nacional del Disseny el 1987, i també ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi (1993), el premi Compasso d'Oro internazionale (2008) i la medalla al Mèrit de les Belles Arts ( 2016).

Recentment, Milà va rebre el Madrid Design Festival Award 2024 per la seva influència en la història del disseny espanyol i estava previst que l'Ajuntament de Barcelona li lliurés el proper 2 de setembre la Medalla d'Or de Barcelona per “la seva trajectòria professional com a pioner del disseny industrial ".

El Museu del Disseny de Barcelona custodia el Fons Miguel Milá, que compta amb més de 2.000 documents (plànols, material fotogràfic, maquetes i esbossos) de gran part dels projectes d'interiorisme i disseny de producte que Milà va fer al llarg de la seva trajectòria professional.