L'"error tècnic" a la llei de paritat que deixa desprotegits els treballadors

El Ministeri d'Igualtat ha reconegut l'existència d'un "error tècnic" en la tramitació recent de la llei de paritat, cosa que ha generat l'eliminació de proteccions per als treballadors que s'acullen a permisos de cura de familiars o sol·liciten un canvi de jornada per conciliació. Aquest error ha sorgit en introduir una esmena sobre violències sexuals en un text de l'Estatut dels Treballadors que no estava actualitzat, i que no reflectia les modificacions introduïdes pel Reial decret llei 5/2023, segons han explicat fonts del ministeri.

Aquest canvi, segons ha informat eldiario.es, implica l'eliminació de la protecció contra acomiadaments il·lícits per als que sol·licitin el permís de 5 dies o una adaptació de jornada. Des del ministeri han lamentat que "lamentablement, aquest error tècnic inicial tampoc no va ser detectat per cap dels controls, tant del Govern com dels grups parlamentaris".

Fonts del Ministeri d'Igualtat han subratllat que "no està en la voluntat d'aquest Govern desprotegir de cap manera les dones treballadores". A més, han assegurat que "hi haurà una esmena tan aviat com sigui possible", indicant que aquesta situació es corregirà mitjançant una esmena per part dels grups parlamentaris PSOE i Sumar, una vegada es reprengui l'activitat parlamentària.

La llei de paritat, que va ser aprovada de forma definitiva al Congrés dels Diputats el passat 24 de juliol i que entrarà en vigor el proper 22 d'agost, estableix mesures concretes per assegurar una representació mínima del 40% de dones als òrgans de poder, tant a l'administració pública com a les empreses privades.