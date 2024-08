Una jutge de Barcelona manté suspesa l'eutanàsia a una noia al no veure "patiment greu"

La titular del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona manté la suspensió de l'eutanàsia a una noia de 23 anys al no apreciar "un patiment greu, crònic i impossibilitant", segons la interlocutòria consultada per Europa Press.

La jutgessa afegeix que no concorren les situacions que preveu aquesta llei, prevista per a situacions en què hi hagi limitacions que incideixin directament "sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària" d'una persona, de manera que no li permeti valdre's per si mateixa i que li provoqui un patiment físic o psíquic constant i intolerable, sense possibilitat d'una cura o millora.

Dubtes sobre les lesions

En aquest cas, la magistrada afirma que, des d'un intent d'autolisi l'octubre del 2022, la noia pateix una lesió medul·lar que afecta la mobilitat, però posa en dubte que sigui irreversible, ja que hi ha un vídeo aportat a la causa en què se'l veu caminant amb crosses.

Tampoc entén que la patologia psíquica que pateix sigui irreversible, atès que als informes sobre el tractament que està seguint hi ha "situacions canviants respecte al seu desig de morir", segons la jutgessa.

Reconeix en la seva resolució --que no és ferm i hi ha recurs-- que "no hi ha dubte que es tracta d'un cas complex", ja que la noia pateix una patologia mental que, en les seves paraules, li provoquen un sentiment d'incomprensió per part de la família, arribat a expressar sentir-se sola i buida, però sense que tot això suposi un pronòstic de vida limitat ni tampoc un context de fragilitat.

El pare va demanar la suspensió

Estava previst que la jove rebés l'eutanàsia el divendres 2 d'agost, però el seu pare, representat legalment per Advocats Cristians, va demanar a la jutgessa que decretés mesures cautelars i paralitzés el procés, després que la noia manifestés tenir dubtes sobre la decisió en una carta que va escriure del seu puny i la lletra el 29 de juliol.

En declaracions de José María Fernández, advocat de la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians, el 7 d'agost a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la noia manifestava en aquest escrit “que volia 6 mesos més perquè volia pensar-se la decisió perquè tenia projectes vitals al davant, com, per exemple, anar a viure amb un familiar”.

Per aquest motiu, el pare va acudir als tribunals adduint, en paraules de l'advocat, que "el seu consentiment estava viciat" pels problemes de salut mental que pateix, que fan que tingui un control nul sobre els seus impulsos i que la seva percepció sigui canviant.