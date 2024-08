Dolce & Gabbana llança una colònia per a gossos que val 100 euros

Foto: Dolce & Gabbana

La marca de luxe italiana Dolce & Gabbana ha llançat un perfum per a gossos que porta el nom de la mascota del cofundador. 'Fefe' no conté alcohol i l'empresa afirma que la seva seguretat ha estat provada i aprovada per veterinaris.

La fragància, que val 99 euros (100ml) es descriu com una "obra mestra olfactiva" amb ylang ylang, mesc i "matisos cremosos" de sàndal.

L'ampolla presenta una empremta de pota banyada en or de 24 quirats i es diu que està inspirada en “l'amor indestructible per la fidel companya de Domenico Dolce, Fefe”.

El màrqueting de l'empresa diu que ofereix "un toc d'opulència convertint cada passeig en un assumpte fragant i de moda".

Domenico Dolce va cofundar D&G amb Stefano Gabbana el 1985, convertint-la en una de les marques de luxe més famoses del món.

Altres empreses, com les de perruqueria canina, també venen perfums per a gossos a un preu molt més barat, però es creu que és la primera vegada que una gran casa de moda en llança un.

Fefe està disponible en línia ia les botigues Dolce & Gabbana.

Les fragàncies per a humans no s'han d'usar en animals, ja que els productes químics poden causar irritació i resultar desagradables per a ells, especialment per als gossos amb el sentit de l'olfacte extremadament sensible.