La pedregada deixa danys del 100% als camps de Lleida en plena campanya de fruita

Pomes en un camp - UNSPLASH

La forta tempesta d'aquest dimarts ha causat forts danys als camps de fruita de Lleida, on encara s'estan recol·lectant algunes variants de fruita, segons publica 324. Les precipitacions han estat especialment intenses a les comarques del Segrià, les Garrigues i la Noguera , on s'han arribat a veure pedres de grans dimensions.

Entre els municipis més afectats del Segrià hi ha Aitona, Soses, Albatàrrec, Alcarràs, Puigverd de Lleida i Artesa de Lleida. A les Garrigues també han patit greus afectacions els municipis de Castelldans i les Borges Blanques; ia la Noguera, Algerri i Albesa.

Jaume Gardeñes, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos, ha assegurat que “ha caigut molta pedra i la fruita que s'havia de recollir ara té afectacions del 100%”.

Així mateix, ha assegurat que en algunes zones de les Garriges, on menys d'un 5% de les finques tenen instal·lades xarxes de protecció contra la pedregada- no s'han arribat a recol·lectar ni la meitat de les illes disponibles per a la campanya.

Unió de Pagesos ha publicat un vídeo a X - abans conegut com a Twitter- mostrant l'abast de la destrucció provocada per la pedregada: