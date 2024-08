Busques llogar pis? Aquest és el municipi més barat de Catalunya

Imatge de Manresa - Aj. de Manresa

El mercat de lloguer a Catalunya està desfermat, amb el preu del metre quadrat creixent sense fre. Però encara continuen quedant municipis dins del territori on el lloguer continua sent assequible, o almenys amb un preu que està lluny dels 21,6 euros per metre quadrat que actualment hi ha de mitjana a Barcelona.

Segons ha publicat Idealista al seu informe de juliol, el municipi de Catalunya més barat per llogar un habitatge és Manresa, amb un preu de 8 euros per metre quadrat.

Sortint de la província de Barcelona, també trobem preus més baixos a la ciutat de Lleida, on trobem lloguers per una mitjana de 8,4 €/m2, ia Reus a 8,5 €/m2.

Pujant als 9 euros per metre quadrat, trobarem lloguers al Vendrell (9 €/m2), Vic (9,4 €/m2), Vilafranca del Penedès (9,7 €/m2) i Tarragona (9,8 €/ m2).

A Girona capital, els lloguers no baixen dels 12,3 €/m2, ia la Costa Brava – concretament a Lloret de Mar- arriben fins als 14 €/m2.

El preu del lloguer a Espanya puja un 10,4% interanual

Totes les capitals espanyoles tenen preus superiors respecte del juliol de l'any passat. L'increment més pronunciat és el de Càceres, on les expectatives dels casolans van pujar un 18,9%, seguit de les pujades de Palma (18,7%), València (17,6%), Lugo (16,6%) i Santa Creu de Tenerife (16,5%). Per contra, Tarragona (1,9%) és la capital on menys han pujat les rendes l'últim any, seguida de Zamora (2,9%), Cadis (3,9%), Huelva (4,1 %) i Pamplona (4,3%).

El comportament de les rendes als principals mercats del país, a més de Palma i València, ha estat totalment alcista ja que pugen a Madrid (16,1%), Barcelona (14,3%), Alacant (14,1%), Màlaga (13,6%), Sevilla (7,8%), Sant Sebastià (7%) i Bilbao (6,7%).

Barcelona continua sent la capital amb els lloguers més cars amb un preu de 21,6 euros/m2, seguida per Madrid (19,8 euros/m2) i Sant Sebastià (17,6 euros/m2). Els segueixen Palma (17,2 euros/m2), Màlaga (14,5 euros/m2) i València (14,1 euros/m2).

Per contra, Zamora (6,5 euros/m2), Ciudad Real (6,7 euros/m2) i Ourense (7,1 euros/m2) són les capitals amb la renda més econòmica.