Operació sortida del pont d'agost: la DGT espera més de 8,2 milions de desplaçaments

Cotxes circulant. Foto: Europa Press

La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 8,2 milions de desplaçaments de llarg recorregut coincidint amb l'operació del 15 d'agost, considerat el pont amb més desplaçaments de tot l'any. El dispositiu especial de trànsit s'activa aquest dimecres 14 d'agost a les 3 de la tarda i es prolongarà fins a la mitjanit del pròxim diumenge 18 al dilluns 19.

Per a aquests 5 dies, hi ha previstos 8.290.000 moviments de llarg recorregut per totes les carreteres de la geografia espanyola. Durant aquest cap de setmana llarg, a més dels desplaçaments de sortida i tornada pel canvi de quinzena s'uniran als que es realitzin a poblacions del litoral i platges o zones de segona residència per tractar-se d'uns dies d'oci i descans de cap de setmana dins del mes típicament de vacances.

A això cal sumar la celebració de festes locals a tot el territori, que suposaran també un increment dels viatges de curta distància per desplaçar-s'hi, tant per la xarxa principal de carreteres, com per la secundària, especialment a les nits i matinades d'aquests dies d'operació especial.

Per aquest motiu, la DGT insisteix en la necessitat extremar les mesures de seguretat viària i, molt especialment, no conduir sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues. I amb aquest objectiu, s'intensificaran les mesures preventives de control de velocitat, alcoholèmia i drogues per part dels agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, que es prolongaran al llarg de la setmana que ve, coincidint amb la campanya especial de vigilància i control d'alcohol i drogues que, tant els agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, com les Policies locals que s'hi sumin, duran a terme des del pròxim dilluns 19 i fins al diumenge 25, tant a carreteres com a nuclis urbans.