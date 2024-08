Ecologistes assenyalen el risc de "catàstrofe ecològica" a la Manga del Mar Menor

Una imatge aèria de la Manga del Mar Menor. Foto: Greenpeace / Canva Pro

Greenpeace ha sobrevolat el Mar Menor per documentar "la taca blanca present" a la llacuna salada, que ha qualificat com "un dels problemes ambientals més greus d'aquesta regió", i ha advertit les administracions de la Regió de Múrcia i el Govern d'Espanya del "risc de catàstrofe ecològica" si "no paren immediatament els abocaments".

En un comunicat, l'organització ecologista ha denunciat que els governs autonòmic i estatal, a través del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco), "continuen permetent que el flux descontrolat de nitrats, que va començar fa dècades, continuï impunement".

"La realitat és que el Pla Abocament Zero al Mar Menor no s'està executant", ha indicat per assenyalar a continuació que "els xàfecs de la DANA que estem veient avui, i que continuaran previsiblement durant la tardor, eleven el risc de catàstrofe ecològica, ja que augmenten el flux d'aigües contaminades a la llacuna".

Des de Greenpeace han atribuït la "taca blanca" a "una proliferació d'algues i microorganismes, atès l'allau de nutrients, com ara nitrats i fosfats, que provenen de l'agricultura i ramaderia intensiva i industrial a la zona", i han insistit que aquest "fenomen" representa "una amenaça significativa per a la biodiversitat i la salut ecològica d'aquesta àrea única".

"Aquestes aigües carregades de nitrats produeixen el creixement descontrolat de les algues que acaben consumint l'oxigen del Mar Menor i l'aboquen al col·lapse ecològic, com ja va passar el 2019 i el 2021, quan es va produir una mortalitat massiva de peixos", ha sostingut l'entitat.

Referent a això, ha afirmat que "l'eutrofització" es deu a l'"aportació de nutrients inorgànics, nitrogen i fòsfor que produeix la proliferació d'organismes fitoplànctons i plantes macròfites, el descens de l'oxigen dissolt, la pèrdua de qualitat de l'aigua i l'aparició de toxines produïdes per alguns tipus d'algues”.

Tot això, ha continuat, és producte del "flux continu des de fa dècades d'aigües superficials i subterrànies, carregades de contaminants, provinents del regadiu intensiu del Camp de Cartagena, així com dels purins de la ramaderia intensiva".

Aquestes aigües, segons ha sostingut Greenpeace, "no faran més que agreujar la ja delicada situació ecològica del Mar Menor i es podrien tornar a produir mortaldats massives de les espècies que l'habiten".

Permissivitat

Per a l'organització ecologista, "les administracions competents han estat molt permissives amb els abocaments il·legals al Mar Menor, quan el seu mandat és protegir el llac del col·lapse ecològic".

Així, ha sostingut que "l'excés d'aigua per alimentar el model agrícola intensiu i industrial de la zona i aportada pel transvasament Tajo-Segura, així com la brutal concentració d'explotacions ramaderes, està matant el Mar Menor".

En aquesta línia, ha criticat que "les administracions implicades en la conservació del Mar Menor no han reduït aquests cabals i segueixen amb la seva connivència amb les grans empreses agràries i sense complir el Pla Abocament Zero al Mar Menor proposat pel Ministeri, evitant posar-ne una solució definitiva al problema".

"El Mar Menor mereix un futur", ha declarat Julio Barea, responsable de la campanya dʻaigua de lʻorganització.