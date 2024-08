VÍDEO | La DANA arrasa Eivissa amb pluges torrencials i provoca la caiguda d'arbres

Un arbre caigut a Cala Vedella - Bombers d'Eivissa

La DANA que està deixant pluges sobre Catalunya ja ha arribat a les Balears, on sembla que ha aterrat més força. En els darrers minuts estan apareixent moltes imatges i vídeos de la situació d'Eivissa, on el temporal ha arribat sobtadament i ha deixat escenes força inusuals per a l'estiu.

En vídeos publicats a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- es poden veure imatges de la tromba d'aigua que està caient a l'illa, provocant desperfectes a les cases:

El temporal ha provocat el caos a les zones costaneres. Fins i tot el port de Formentera s'ha vist obligat a tancar per les fortes onades i les ratxes de vent superiors a 100 km/h:

A més, el fort vent també ha acabat tombant alguns arbres, que han hagut de ser retirats pels Bombers d'Eivissa: