Catalunya prohibeix el bany a 24 platges per les tempestes: consulta la llista

Vista de l'onatge a la platja de la Barceloneta, 17 de gener de 2023 - EP

Protecció Civil de la Generalitat ha prohibit el bany col·locant la bandera vermella a 24 platges de la costa catalana per les tempestes d'aquest dimecres a la tarda, segons dades publicades per la Generalitat i recollides per Catalunya Press.

En concret, ha prohibit el bany a 11 platges de la Costa Brava (Girona) ia 13 platges de la comarca del Maresme (Barcelona), mentre que hi ha un total de 90 platges on es recomana el bany amb precaució (bandera groga).

A continuació, podeu consultar la llista de platges amb bandera vermella: