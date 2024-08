Les xarxes s'inunden de comentaris racistes per l'apunyalament al pare de Lamine Yamal

Lamine Yamal - EP

Les xarxes socials són democràtiques, un espai on pot parlar des del més ximple fins al més llest. No obstant, i gràcies a l'algorisme de la xarxa social d'Elon Musk, els del primer grup sempre són més visibles, i estan alineats per fer el soroll més gran possible. Aquesta realitat s'ha fet evident després de l'apunyalament al pare de Lamine Yamal, notícia que s'ha conegut aquest dimecres a la nit i que ha aconseguit que tots els neandertals surtin de les seves coves.

Així ho ha assenyalat el compte Minerva (@SnchezMinerva) a la xarxa social X, que ha tret captures de pantalla de persones responent a la notícia de l'apunyalament amb comentaris repugnants:

"Moros fent coses de moros"; "Tot el dolent que li passi al pare de Lamine Yamal se celebra en aquest compte"; o "Un menys", han estat algunes de les frases recollides per aquesta usuària.

A la denúncia de Minerva han arribat altres usuaris, que han respost amb més odi cap al pare de Lamine:

Altres usuaris també han denunciat l'allau de comentaris racistes que s'estan produint a X des que s'ha conegut l'apunyalament: