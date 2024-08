Mor Jaime Botín, fundador de Bankinter

Jaime Botín ha mort aquest dijous envoltat de tota la família/ Foto Bankinter

L'expresident i fundador de Bankinter, Jaume Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos, ha mort aquest dijous a la seva ciutat natal, Santander, als 88 anys, envoltat de la seva família segons ha informat mitjançant un comunicat l'entitat.

Jaime Botín va iniciar la seva carrera al Santander el 1957 i va participar de forma activa en el creixement del banc, especialment als anys setanta i vuitanta. Va arribar a ocupar el càrrec de vicepresident primer entre el 1999 i el juliol del 2004.

Va ser també fundador de Bankinter, del qual va ser conseller director general des del 1965. A més, va ocupar els càrrecs de conseller delegat entre 1977 i 1986, així com el de president entre aquell any i març de 2002, a més de màxim accionista a través de la societat patrimonial Cartival.

Botín havia constituït Bankinter el juny del 1965 com un banc industrial, al 50% entre el Santander i Bank of America. Set anys després, l'entitat va començar a cotitzar i va iniciar el camí al marge del Santander.

A través de la societat familiar Cartival, que compta actualment amb un 23,19% del banc, Botín havia mantingut la principal participació accionarial al banc.

També va crear l'asseguradora Línia Directa, nascuda el 1995 com a societat conjunta entre Bankinter i Royal Bank of Scotland. Va formar part de Bankinter fins que el 2021 va sortir a borsa.

Des de Bankinter en destaquen el caràcter “lliurepensador, amant de la filosofia i la literatura, i posseïdor d'una àmplia cultura clàssica”. Com a gestor, posen èmfasi en el “lideratge natural” i en la “visió estratègica a llarg termini”.

El banc va ser pioner en la comercialització a Espanya de productes com els comptes remunerats o els fons d'inversió, i en el llançament als anys noranta de la Banca Telefònica o la Banca Digital.

Ana Botín diu que va ser “una de les figures més rellevants” en la modernització de la banca

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha penjat un missatge a les xarxes socials en què considera que el seu oncle va ser “una de les figures més rellevants en la modernització del sistema financer espanyol, especialment a Bankinter, la seva gran obra des de la seva fundació a 1965”.

“Tenia molt del meu avi: multifacètic, amb gran sentit de l'humor i interessat, no només pel que és financer, sinó per un ampli humanisme: l'art, la física, la filosofia, l'esport. A les reunions del banc parlava poc, però les seves intervencions no tenien malbaratament”, afirma.

El cos de Botín serà traslladat aquest divendres a la casa familiar del Promontorio, a l'Avinguda Pérez Galdós de Santander, actual seu de la Fundació Botín. L'enterrament se celebrarà l'endemà a la més estricta intimitat.