Previsió del temps a Catalunya: temperatures suaus i pluges a part del litoral

La temperatura es manté agradable per a l'alçada de l'any que estem. Foto: Europa Press

Els que tinguin la fortuna de gaudir del pont d'agost a Catalunya i s'hagin decantat per una destinació de platja, és molt probable que no en puguin gaudir tant com els agradaria.

I és que segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), fins al migdia d'aquest divendres 16 hi haurà cel entre poc i mig ennuvolat a punts del terç nord i resta del quadrant nord-est on durant la tarda creixeran nuvolades i el cel quedarà puntualment molt ennuvolat o cobert.

A la resta del territori predominarà l'ambient assolellat al matí, i a partir del migdia arribaran algunes nuvolades que podran deixar el cel parcialment ennuvolat. Independentment, en punts del litoral i prelitoral nord i central hi haurà intervals de núvols baixos i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert.

També fins al migdia s'esperen algunes precipitacions al litoral i prelitoral nord i no es descarten en altres punts de la meitat est. A partir de llavors s'esperen ruixats, que circularan de nord a sud, al Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i altres punts de la meitat est del país; de cara al capvespre aquests xàfecs es desplaçaran cap a punts del litoral i prelitoral central.

A més, al final del dia també són possibles noves precipitacions a punts del litoral i prelitoral nord. Seran d'intensitat feble o moderada i acumularan quantitats escasses o poc abundants. No es descarta que vagin acompanyades de tempesta.

Vent i visibilitat

A l'Empordà bufarà tramuntana entre feble i moderada, amb algun cop fort fins a l'inici de la tarda i de gregal a partir de llavors. També bufarà mestral feble amb cops moderats a les Terres de l'Ebre fins al migdia.

A partir de llavors s'imposarà el component sud en general, sobretot armilla a la meitat sud del litoral d'intensitat feble amb algun cop moderat, així com al terç oest hi haurà algunes estones de vent de component oest fluix.

Al Pirineu i Prepirineu, el vent serà fluix i de direcció variable a la tarda, i en punts del nord del sector central del litoral estones de gregal fluix amb cops moderats.

La visibilitat serà entre excel·lent i bona, transitòriament regular en moments de xàfec.