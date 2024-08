Prohibeixen les reunions de fans de Taylor Swift als afores de Wembley

Swift, en un concert. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de la cancel·lació de les tres presentacions que Taylor Swift tenia programades a Viena, Àustria, a causa d'amenaces terroristes, la cantant nord-americana reprendrà els xous del seu The Eras Tour 2024 sota estrictes mesures de seguretat a Londres.

Segons han informat les autoritats britàniques, l'incident a Viena la setmana passada, que ha resultat en la detenció de dos homes que planejaven atacs terroristes en diversos esdeveniments, inclòs el de Swift a l'Ernst-Happel-Stadion, no impedirà que la intèrpret de Shake It Off! actuï a l'icònic estadi de Wembley.La cantant es presentarà a Londres els dies 16, 17, 19 i 20 d'agost, culminant així la gira per Europa.

Les noves mesures de seguretat

Dins del mateix missatge, es va revelar que totes les assistents hauran de passar per un detector de metalls, a més de portar, només, una petita bossa.

De la mateixa manera, i dins de les mesures establertes, els assistents tindran prohibit portar recipients de vidre i metall, així com ordinadors portàtils i paraigües. Així mateix, i per a tristesa de les swifties , la policia va esmentar que no es permetrà la congregació de persones als afores de l'estadi, una pràctica que sol realitzar-se a cada xou de la cantant per part de totes les persones que no van poder entrar al respectiu recinte.

Entre altres mesures establertes, i seguint l'anterior, es va declarar que cap persona no podrà acampar prèviament al concert.