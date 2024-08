La UB continua sent la millor universitat d'Espanya segons el rànquing de Xangai

Estudiants universitaris. Foto: Europa Press

Les universitats espanyoles reconegudes entre les 1.000 millors a nivell global són 36 el 2024, dues menys que l'any passat, segons el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Xangai.

El rànquing, que es publica cada 15 d'agost, segueix liderat per la Universitat de Harvard, seguida per Stanford i per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, totes tres dels Estats Units.

Pel que fa a les espanyoles, 18 conserven la seva posició, 11 milloren i 7 tenen pitjor resultat. Les que desapareixen del llistat són la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.

La més valorada un any més és la Universitat de Barcelona, que en millora el resultat i figura entre les 200 millors, després d'aparèixer el 2023 a la franja 201-300, a la qual puja la Universitat de València.

Desapareix d'aquesta franja la Universidad de Granada i cau a la de 301-400, on es mantenen la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra i puja la Universitat del País Basc.

Entre les 401 i 500 millors institucions acadèmiques del món continua la Universitat Politècnica de València i emergeix la Universidad de Sevilla.