La DANA no marxa del Mediterrani: segueixen les tempestes intenses a les Balears

Una carretera inundada. Foto: X (@ConsellMenorca)

La Mediterrània oriental segueix sota els efectes de la DANA que deixa més tempestes i precipitacions intenses a les Balears aquest divendres 16 d'agost.

Aquest temporal se sent de forma especial a tot l'arxipèlag, però a la serra de Tramuntana i al nord de l'illa de Mallorca es podrien assolir una precipitació acumulada de 35 mm en una hora. Aquesta quantitat de precipitació ja es considera torrencial.

Aquesta inestabilitat també amenaça el litoral de Catalunya, entorn del cap de la Nau a Alacant ia les Balears, amb probables ruixats i tempestes intensos, localment forts a les Balears. A la tarda és probable nuvolositat d'evolució al terç oriental peninsular, amb possibilitat d'algun xàfec, més probable i amb alguna tempesta ocasional a Catalunya i al Pirineu d'Osca.

Inundacions, cancel·lacions de vols i impacte de raigs

A falta de veure les dades d'aquest divendres, dijous passat 15 l'estació d'Es Mercadal (Menorca) de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va encapçalar la llista de precipitacions acumulades més grans de l'organisme estatal, amb 204,4 litres per metre quadrat (l/m2). De fet, les 30 estacions amb més precipitacions acumulades de la jornada passada van ser a les Balears.

AEMET també destaca les quantitats registrades a Ciutadella (96,8 l/m2), Menorca Aeroport (93,2 l/m2), Banyalbufar a Mallorca (80,4 l/m2) i Soller a Mallorca (75,8 l/m2) ), encara que també ha puntualitzat que la llista només inclou estacions de l'organisme estatal. Així, hi podria haver registres en altres xarxes i col·laboradors amb quantitats notables atès el caràcter molt localitzat de les precipitacions intenses.

Així mateix, la d'Es Mercadal també va ser l'estació que va registrar acumulacions de pluja més grans en una hora, amb 78,4 l/m2.

Va ser necessari, en alguns casos, la intervenció de les autoritats per rescatar persones atrapades pel temporal; els Bombers de Mallorca van haver d'evacuar els 29 passatgers del tren que cobria el tram entre Manacor i Petra per problemes a la via per les inundacions, i el servei es va interrompre.

També va intervenir la Guàrdia Civil per posar fora de perill 31 persones d'una residència de gent gran de la localitat menorquina d'Alaior, atès que l'estructura presentava risc d'esfondrament a causa de les fortes pluges.

A més, el dia 15 passat, durant les 24 hores, els aeroports de Palma i de Maó van patir diversos retards, cancel·lacions i desviaments de vols, tant d'operacions d'aterratge com d'enlairament, amb el consegüent desconcert i el descontentament dels viatgers, en ple pont i en un dels últims moments de la temporada alta turística.

També s'ha conegut l'elevadíssim nombre de raigs que han caigut contra el terra. De fet, únicament a la jornada de dimecres 14, es van registrar més de 30.000 d'aquests fenòmens.