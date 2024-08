JUCIL demana la implantació "urgent" d'un pla per a guàrdies civils davant l'alerta per la verola del mico

Arxiu - Els serveis sanitaris reben una pastera, al moll de La Restinga, a 8 d'octubre de 2023, a El Hierro, Illes Canàries (Espanya). Durant el dia d'avui, 8 d'octubre, han arribat a l'illa d'El Hierro un total de 376 immigrants. Aquesta

L'associació professional Justícia per a la Guàrdia Civil (JUCIL) ha sol·licitat de "manera urgent" la implementació d'un protocol d'actuació específic i la posada en marxa "immediata" de mesures de protecció i higiene per als agents que operen a totes les illes del arxipèlag canari davant la creixent pressió migratòria i l'alerta sanitària per la verola del mico.

L'associació exposa, en nota de premsa, que les illes estan experimentant actualment un "augment significatiu" en l'arribada de pasteres amb migrants procedents d'Àfrica, per la qual cosa consideren que es "requereixen directrius clares que guiïn" els guàrdies civils en situacions possible exposició al virus.

En aquest sentit, JUCIL exigeix que es garanteixi l'accés a equips de protecció individual (EPI) adequats, així com una formació específica per manejar aquestes situacions de risc i la implementació de mesures d'higiene rigoroses a les instal·lacions i vehicles utilitzats pels agents.

A més, entén que és "imprescindible" la creació d'un protocol "clar i específic" que guiï l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil en situacions de possible exposició a aquest virus "davant la nova amenaça que representa la verola del mico".

En concret, considera que aquest protocol ha d'incloure unes directrius "clares" d'actuació, que estableixin instruccions detallades sobre com cal procedir en cas de trobar-se amb individus sospitosos d'estar infectats o en àrees on s'hagi detectat un brot de verola del mico.

Així mateix, demana que es garanteixi que tots els agents tinguin accés a equips de protecció "adequats", incloent mascaretes, guants i altres elements necessaris per minimitzar el risc de contagi. A això afegeixen la necessitat d'una formació específica per implementar programes de formació perquè els guàrdies civils estiguin degudament capacitats per a la identificació de símptomes, maneig de situacions de risc i ús correcte dels EPIs.

Subratllen que la implementació d'aquestes mesures no només protegeix els agents, sinó que també garanteix que puguin complir el seu deure de protegir la ciutadania d'una manera "efectiva i sense posar en risc ni la integritat personal ni la dels ciutadans". Per això, insta els responsables dels diferents ministeris implicats, Interior i Sanitat, a actuar "amb rapidesa i eficàcia" en l'impuls d'aquestes mesures.