Un home no pot denunciar a Disney World per la mort de la seva dona perquè es va registrar a Disney+

Disney + EP

A un home li van dir que no pot demanar Disney World per la mort de la seva dona perquè es va registrar en una prova gratuïta de Disney+, segons publica Metro.

Jeffrey Piccolo va presentar una demanda per mort per negligència contra Disney després que la seva dona, Kanokporn Tangsuan, morís el 2023. Va morir a causa d'una reacció al·lèrgica greu després de dinar en un restaurant de Disney Springs, a Florida.

Jeffrey va afirmar que Kanokporn va informar "repetidament" el personal del parc temàtic sobre les seves greus al·lèrgies als lactis i les nous.

La mort de Kanokporn va ser dictaminada "com a resultat d'una anafilàxia a causa de nivells elevats de lactis i nous en el sistema".

Disney argumenta que els seus termes d'ús, que Piccolo va acceptar en crear el compte de Disney el 2019, signifiquen que han d'arribar a un acord extrajudicial.

Però Jeffrey està demandant Disney per 50.000 dòlars més els costos legals.

En un comunicat, la companyia va dir: “Estem profundament entristits per la pèrdua de la família i entenem el dolor. Atès que aquest restaurant no és propietat de Disney ni hi està operat, simplement ens estem defensant contra l'intent de l'advocat del demandant d'incloure'ns a la seva demanda contra el restaurant”.

Això significa que Disney vol arribar a un acord fora dels tribunals en un procés anomenat arbitratge i vol que el cas s'aturi.

Diu que els usuaris acorden resoldre qualsevol disputa legal amb l'empresa només a través d'arbitratge en els termes d'ús, cosa que significa que qualsevol disputa és supervisada per un tercer neutral i no per un jutge en els termes d'ús.

Diu que Jeffrey va acceptar aquests termes quan es va registrar per a una prova gratuïta d'un mes del seu servei de transmissió, Disney+, el 2019.

Va acceptar aquests termes novament quan va fer servir el seu compte de Disney per comprar entrades per al parc temàtic el 2023, diu Disney.

Els seus advocats van contraatacar i van qualificar els arguments d'«absurds» i «dements».

Diuen que el cas de Disney “es basa en l'increïble argument que qualsevol persona que es registri per a un compte de Disney+, fins i tot les proves gratuïtes que no s'estenguin més enllà del període de prova, haurà renunciat per sempre al dret a un judici amb jurat".

Els advocats de Jeffrey, en canvi, argumenten que ell va acceptar els termes d'ús per a si mateix, però que ara actua en nom de la seva esposa difunta, que mai no va acceptar aquests termes.

Ernest Aduwa, soci de Stokoe Partnership Solicitors, va dir que “Disney està ampliant els límits del dret contractual.

'Els tribunals hauran de considerar, en termes generals, si la clàusula d'arbitratge d'un contracte de servei de streaming es pot aplicar realment a una acusació tan greu de mort per negligència en un parc temàtic.

'L'argument de Disney que acceptar els seus termes i condicions per a un producte cobreix totes les interaccions amb aquesta empresa és nou i potencialment de gran abast.'