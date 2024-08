El cant dels ocells sonarà a la Rambla en el setè aniversari dels atemptats del 17-A

Fa 7 anys Catalunya va viure l'absolut terror, un dia que ningú no podrà oblidar, i molts menys els familiars de les persones a qui se'ls va prendre la vida. L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest dissabte un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la capital catalana ia Cambrils (Tarragona), coincidint amb el setè aniversari dels atacs, informa aquest divendres en un comunicat.

L'homenatge tindrà lloc a les 10.00 hores al memorial Pla de l'Os de la Rambla de Barcelona (on el 2017 es va aturar la furgoneta després de l'atropellament massiu) i durarà uns 15 minuts, en la línia del que s'ha fet a els darrers anys.

Consistirà en un minut de silenci acompanyat per la música en directe del Cant dels Ocells, a càrrec del violoncel·lista Marçal Ayats, i d'una ofrena floral de les víctimes i els familiars en primer lloc, i dels representants institucionals posteriorment.

L'Ajuntament ha informat que acudirà l'alcalde, Jaume Collboni, i fonts del Govern han explicat a Europa Press que no hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i que sí que hi acudiran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.

També hi assistirà el president del Parlament, Josep Rull, així com el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, informen fonts de les dues institucions a Europa Press.

L'any passat, l'acte d'homenatge va tenir sis minuts de silenci, a petició de les víctimes, "per demostrar un minut per any d'abandonament".

No hi haurà homenatge a Cambrils

A Cambrils, localitat on una dona va ser assassinada, no hi haurà acte d'homenatge, segons han informat fonts de l'ajuntament a Europa Press: "Igual l'Ajuntament diposita unes flors, però acte en si no, només es fa cada 5 anys", han precisat.

El doble atemptat a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017 va deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

La cèl·lula de Ripoll

La cèl·lula estava formada per 11 joves, la majoria veïns de Ripoll (Girona), dels quals 2 van morir en una explosió a Alcanar (Tarragona), episodi que va precipitar l'atropellament improvisat a la Rambla de Barcelona la tarda del 17 d'agost i el posterior atac al passeig marítim de Cambrils, ja durant la matinada del 18 d'agost.

Les víctimes mortals van ser l'imant de Ripoll i agent radicalitzador Abdelbaki Es Satty i Youssef Aalaa, mentre que Houli Chemlal va sobreviure i va ser detingut.

Cinc van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra després de l'atemptat de Cambrils (Said Aallaa, Mohammad Hychami, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub i Moussa Okabir), mentre que el conductor de la furgoneta i autor material de l'atropellament massiu de la Rambla i que va assassinar d'una punyalada a un jove a Barcelona per fugir al seu vehicle, Younes Abouyaaqoub, va ser neutralitzat a Subirats.

En relació amb els atemptats també es va detenir Driss Oukabir, per llogar la furgoneta usada a l'atropellament de la Rambla, i Said Ben Iazza, per deixar els seus documents d'identitat perquè la cèl·lula adquirís els precursors dels explosius.

Driss Oukabir va ser condemnat a 36 anys de presó, encara que complirà la pena al Marroc, després de la sol·licitud d'expulsió del Ministeri de l'Interior, Mohammad Houli Chemlal va ser condemnat a 43 anys i Said Ben Iazza a 8 anys, que finalment el Tribunal Suprem va reduir el 2023 a 18 mesos de presó, si bé ja es trobava en llibertat condicional des del 2021.