Menorca sol·licitarà la declaració de zona catastròfica per les conseqüències de la DANA

Imatges duna zona inundada. Foto: Guàrdia Civil

El Consell de Menorca elaborarà un inventari de danys del temporal per sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona catastròfica , alhora que estudia habilitar una línia dajuts amb fons propis per als municipis.

Així ho ha expressat el president del Consell, Adolfo Vilafranca , en una visita a Es Mercadal, el municipi que s'ha endut la pitjor part de la tempesta: la DANA va descarregar més de 200 litres per metre quadrat, deixant greus inundacions a la localitat.

A l'illa també s'hi ha desplaçat la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que ha agraït la tasca dels equips d'emergències, així com "la prudència dels veïns", valorant que no s'hagin hagut de lamentar danys personals.

"Ara toca una part que és delicada, complexa, que cal fer bé", ha dit la ministra en relació amb la recuperació del torrent i el litoral, així com les infraestructures i cases, sense oblidar el sector hostaler.

Ribera creu que és possible que es doni aquesta declaració de zona catastròfica, tot i que en tot cas ha recordat que el tràmit és "molt reglat" i que abans cal valorar l'impacte de la DANA. "Sabem que l'afectació ha estat important i concentrada, però no es pot prejutjar el resultat", ha raonat.