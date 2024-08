La importància dels boscos madurs en la lluita contra el canvi climàtic

Un bosc. Foto: Junta d'Andalusia

Un estudi realitzat per l'Institut de Recerca Forestal de la Universitat de Birmingham (BIFoR, per les sigles en anglès) explica que els boscos madurs són "vitals" a la primera línia de la lluita contra el canvi climàtic.

Els investigadors, liderats pel professor Richard Norby, han descobert que els arbres més vells responen a l'augment dels nivells atmosfèrics de CO2 incrementant la producció de biomassa llenyosa --el material residual d'arbres i arbustos que inclou les parts d'un arbre que normalment no es cullen per al seu ús--, cosa que contradiu les teories actuals que diuen que els boscos madurs no tenen la capacitat necessària per pal·liar aquests alts nivells de diòxid de carboni.

Els resultats, publicats a Nature Climate Change i que formen part d'una investigació de 15 anys, s'han extret després de dur a terme el corresponent experiment en un bosc caducifoli de 180 anys, dominat per roures anglesos de 26 metres d'alçada on tres parcel·les s'han sotmès a alts nivells de CO2 i tres més com a zona "de control".

Així, els investigadors asseguren que l'exposició a nivells elevats d'aquest gas d'efecte hivernacle va incrementar la producció de fusta una mitjana del 9,8% durant un període de set anys i que no es va detectar cap augment corresponent a la producció de material com a fulles o arrels fines, que alliberen CO2 a l'atmosfera amb relativa rapidesa.

"Els nostres resultats refuten la idea que els boscos madurs no poden respondre a l'augment dels nivells de CO2 atmosfèric, però, la manera com responguin dependrà probablement del subministrament de nutrients del sòl. Les proves de BIFoR FACE d'un augment significatiu en la producció de biomassa llenyosa recolzen el paper dels boscos madurs, establerts des de fa molt de temps, com a solucions climàtiques naturals en les pròximes dècades en què la societat s'esforçarà per reduir la dependència al carboni", ha explicat Norby.

Per part seva, el coautor de l'estudi i director de BIFoR, el professor Rob MacKenzie, ha celebrat que experiments com el seu "asseuen les bases per a les prediccions de les futures concentracions de CO2 atmosfèric", cosa que considera que millorarà la confiança en les decisions polítiques.

"No obstant això, fins i tot si l'augment del creixement dels arbres es tradueix en un augment a mitjà termini de l'emmagatzematge de carboni als boscos, això no ofereix de cap manera una raó per endarrerir les reduccions del consum de combustibles fòssils", ha afegit.