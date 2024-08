L'alerta antiterrorista segueix en nivell 4 sobre 5: hi pot haver un altre atemptat?

Un dels trens que va patir l'atemptat de l'11-M a Madrid. Foto: Europa Press

Barcelona i Cambrils van recordar, el 17 d'agost passat, el que va passar l'estiu del 2017. El primer atemptat gihadista a les dues ciutats va deixar un total de 16 morts i més d'un centenar de ferits.

Més enllà de com és de necessari celebrar els actes d'homenatge a les víctimes (encara que Robert Manrique critiqués la falta d'atenció que pateixen i ha demanat reobrir una oficina per atendre víctimes, un protocol d'assistència, i una llei catalana pròpia), cal preguntar-se si alguna cosa com el que ha passat fa 7 anys es podria repetir.

El Ministeri de l'Interior, al seu Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista (PPPA), estableix també el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), un indicador sobre el risc a què el territori espanyol està exposat a patir algun atemptat.

Els Nivells d'Alerta Antiterrorista van ser introduïts a Espanya per primera vegada pel PPPA del 9 de març del 2005 a conseqüència dels atemptats ocorreguts a Madrid de l'11 de març del 2004. Aquest primer Pla establia 3 nivells... però ha anat evolucionant.

I des del juny del 2015, quan hi va haver atemptats a França i en dos hotels de Tunísia, és al nivell 4 sobre 5, és a dir, es considera que hi ha un risc alt.

En què aquest tradueix? En una vigilància de carrer més gran, amb la possibilitat d'incrementar la presència d'agents de les forces i cossos de seguretat als carrers. També es mobilitzen unitats especials d'intervenció, i objectius potencials com a infraestructures essencials i aquells llocs amb gran afluència de persones, són vigilats intensament.

Radicalitzacions i seguiment intens

Pel que fa a Catalunya, els Mossos d'Esquadra van assegurar recentment TV3 que "l'amenaça és alta". De fet, en els darrers 12 mesos la policia catalana ha "neutralitzat 189 casos de radicalització" i estan fent seguiments a prop de 300 persones per la mateixa raó. D'aquests darrers se n'encarrega el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO).

De fet, el context internacional, amb la guerra a Gaza, i episodis com la crema d'exemplars de l'Alcorà a països del nord d'Europa fan que es tinguin temors fundats sobre atacs gihadistes.

Grans esdeveniments, majors precaucions

Des de fa anys, els terroristes han posat el seu punt de mira als grans esdeveniments. No és estrany que, a la prèvia d'algun d'ells, hi hagi amenaces explícites. Sense anar més lluny, l'últim mes ha passat per partida doble: a la prèvia dels Jocs Olímpics de París i als concerts de Taylor Swift a Àustria .

El pròxim gran esdeveniment esportiu que tindrem al nostre país serà la Copa Amèrica de Vela, que comença a Barcelona el pròxim dijous 22 d'agost.

Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil treballaran de manera coordinada en els diferents aspectes del dispositiu de seguretat de la prestigiosa regata; els Mossos s'encarregaran de la seguretat ciutadana, l'ordre públic, la policia administrativa, judicial i investigació (a terra i al port), ciberseguretat, protecció d'autoritats catalanes, i la policia aèria i de trànsit.

La Guàrdia Civil té la custòdia del port i la seguretat dels espais on se celebren les regates i els entrenaments. També s'encarregaran de les activitats al mar territorial, dins de les seves competències.

Per part seva, el rol de la Policia Nacional inclou la protecció d'autoritats de l'Estat i estrangeres, suport en seguretat ciutadana i ordre públic si és requerit, i control de fronteres i estrangeria.

Per acabar, la Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà la gestió del trànsit, acompanyarà les autoritats en els seus desplaçaments, farà funcions de policia administrativa i supervisarà els espais públics al voltant de la Copa Amèrica.