Previsió del temps a Catalunya: alerta per pluges i tempestes

Cinc comunitats autònomes estaran aquest diumenge en avís per altes temperatures, i Catalunya i Balears per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) , que destaca que els termòmetres arribaran fins a 40 graus a zones del terç sud peninsular i del arxipèlag canari.

A Andalusia, les províncies amb avís taronja per calor seran Sevilla, Còrdova i Huelva, i a Extremadura, Badajoz. Les altres comunitats autònomes amb avís per altes temperatures moderat (avís groc) seran: Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i Canàries.

Per part seva, tant Catalunya com les Balears, en concret Menorca, tindran avís groc per pluges aquest diumenge i Menorca, a més, per tempestes, on s'espera que la precipitació acumulada en una hora sigui de 20 litres per metre quadrat.

INESTABILITAT

Es preveu una situació d'inestabilitat al nord-est, amb cels ennuvolats o coberts i precipitacions acompanyades de tempesta a l'est de Catalunya , sense descartar que arribaran a forts al litoral on aniran a menys al llarg del dia , alhora que la inestabilitat es desplaçarà al nord de les Balears, podent els ruixats també arribar a localment forts.

Així mateix, les temperatures màximes tendiran a augmentar a l'entorn d'Alborán, sud-est peninsular i mitjanies de Canàries, descendint en general a la resta, més acusadament a l'entorn de la Ibèrica.

Es preveu superar els 35 graus a la major part de la meitat sud peninsular i zones del sud de les Canàries, fins i tot els 40 a les valls del Guadalquivir, Segura i Guadalhorce. En les mínimes predominaran els augments, excepte al nord-est de Galícia i entorns de muntanya on baixaran.

Pel que fa al vent, a les Canàries bufarà l'alisi amb intervals forts. Una situació que es repetirà a l'Empordà, que tendirà a refermar a Menorca. A la resta de les Balears hi haurà vent de component sud i cerç a l'Ebre.

El pas d'un front deixarà cels coberts al nord de Galícia, l'àrea cantàbrica, el Pirineu i l'Alt Ebre, amb precipitacions que aniran remetent al llarg del dia, excepte de manera dispersa en àrees d'interior.