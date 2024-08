Sanitat envia un missatge tranquilitzador: el risc de contagi per verola del mico és "baix"

Sanitat mana un missatge de tranquil·litat: el risc de contagi per verola del mico és "baix" / @EP

La ministra de Sanitat, Mónica García , ha afirmat aquest dissabte que el risc de contagi a Espanya ia Europa per la nova variant de la verola del mico és "baix ", tal com va assenyalar l'Agència Europea per a la Prevenció d'Infeccions (ECDC , per les sigles en anglès).

"A Espanya i el conjunt d'Europa, el risc és baix (referendat ahir per l'ECDC). El risc més gran es troba en persones que viatgin a països amb brots importants de MPOX a l'Àfrica i sobre elles plantejarem noves accions", ha assenyalat. ministra a través de diversos missatges a la xarxa social X.

García també ha subratllat que la gravetat del MPOX es concentra en "alguns països d'Àfrica", principalment a la República Democràtica del Congo, per la qual cosa considera que "l'emergència internacional s'ha de centrar a millorar la situació allà" . "Espanya ha passat de 7.500 a 264 casos anuals gràcies a la vigilància i la vacunació", ha afegit.

La titular de Sanitat ha ressaltat que la majoria dels contagis a Espanya estan lligats a contactes sexuals, tot i que ha matisat que aquesta no és l?única via de transmissió.

REUNIONS PER ACTUALITZAR MESURES

"Les properes setmanes tindrem més dades sobre la nova variant, així que siguem prudents a l'hora d'extrapolar conclusions d'altres contextos, amb altres sistemes i altres realitats ", ha afegit. En aquest context, la ministra ha indicat que durant els "propers dies" es mantindran reunions amb la Unió Europea (UE) i amb les comunitats autònomes per actualitzar les mesures existents i avaluar la necessitat de desenvolupar "alguna nova".

"La bona actuació davant MPOX a Espanya entre el 2022 i el 2024 va ser gràcies al treball conjunt amb les comunitats autònomes i, sobretot, amb els col·lectius que van permetre abordar això sense estigma i amb efectivitat", ha afegit la ministra.

La titular de Sanitat també ha recalcat la necessitat de vacunar-se a les persones que ho tinguin indicat, alhora que ha destacat que el Govern mantindrà l '"atenció en la necessitat d'incorporar alguna modificació en aquestes indicacions per afinar millor".