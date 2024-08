Preocupació entre les famílies per la 'tornada a l'escola': el 44% preveu gastar més / Arxiu

Un estudi recent de Milanuncis revela que el 90% de les famílies espanyoles estan preocupades per l'increment de preus relacionat amb el retorn a l'escola. A més, el 44% planeja destinar un pressupost més gran a material escolar en comparació amb l'any passat. Una anàlisi addicional de Privalia també mostra que el 44% de les famílies espera un augment en les despeses escolars.

L'estudi de Milanuncios, realitzat juntament amb Appnio amb la participació de 1.000 espanyols, indica que el 26% dels que planegen gastar més estima que el desemborsament serà entre 100 i 200 euros , mentre que el 22% anticipa gastar entre 200 i 300 euros. Els articles més comprats durant aquest període inclouen papereria (80%), llibres (78%), motxilles (57%), i roba i uniformes (47%).

Per enfrontar aquestes despeses, el 55% de les famílies considera recórrer a la compra de segona mà, i el 67% ja ha utilitzat aquesta opció anteriorment . D?aquests, el 47% creu que podrà estalviar entre 100 i 199 euros. El 55% opta per plataformes de segona mà per la seva economia, i el 48% cerca donar una segona vida a productes encara útils. A més, el 34% ho fa per raons de sostenibilitat.

ELS LLIBRES DE TEXT, EL MÉS BUSCAT

D'altra banda, Milanuncios reporta un augment del 29% als anuncis de llibres de text al juliol comparat amb el mes anterior, amb un preu mitjà de 27 euros, un 7% menys que el 2023. Les cerques de llibres de text també han pujat: un 118% al juliol i un 19% en comparació de l'any passat. Els llibres de Batxillerat i els relacionats amb estudis superiors són els més cercats, amb un increment significatiu en la demanda de llibres de matemàtiques de grau.

A més, s'ha registrat un augment en les cerques d'uniformes (8%) i tauletes (6%). Pel que fa a la ubicació, Madrid lidera amb el 10% dels anuncis de llibres de text, seguida per Las Palmas (7%) i les Balears (5,5%). Andalusia és la regió amb més interès en llibres de segona mà, acumulant el 19,2% de les cerques.

AUGMENT DE PREUS

Pel que fa als preus, les Balears tenen els llibres de text més barats, amb una mitjana de 14 euros, mentre que a Madrid el preu mitjà és de 20 euros, a Barcelona 15 euros, ia València 65 euros .

L'estudi de Privalia també indica que el 44% de les famílies espanyoles preveu un augment de les despeses escolars, principalment a causa de la necessitat de més materials, canvis d'etapa educativa i l'augment de preus. El 49% de les famílies planegen gastar entre 100 i 300 euros, i el 19% entre 300 i 500 euros, un increment respecte a l'any anterior. Per reduir costos moltes famílies adquireixen materials durant l'estiu (43%) o en rebaixes (30%).

REUTILITZAR MATERIALS

L'estudi destaca que el 34% de les famílies que planegen gastar menys ho fan principalment reutilitzant materials (33%) i comprant menys (40%). A més, un 29% de les famílies desitjaria que la seva escola oferís un servei de reutilització de material escolar.

Finalment, el canal de compra preferit per als productes escolars continua sent Internet, amb el 61% de les famílies escollint aquesta opció. El 72% de les famílies utilitzarà el canal digital al mateix nivell que l'any passat, mentre que el 23% l'usarà més. El mòbil continua sent el dispositiu preferit per a aquestes compres, amb un 67% d'ús davant del 32% de l'ordinador i el 8% de la tablet.