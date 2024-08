La família del menor assassinat a Mocejón demana "que no es criminalitzi ningú per la seva ètnia"

Amics del nen assassinat. Foto: Europa Press

El portaveu de la família del nen apunyalat mortalment a Mocejón (Toledo), Axel Sánchez, ha demanat que no es criminalitzi ningú "per l'ètnia, per la raça, pel color, per la seva creença" i que es deixi treballar a la Guàrdia Civil per atrapar l'agressor.

"Nosaltres, la família, no tenim sospita de qui pot ser, i per això no volem que es criminalitzi ningú per l'ètnia, per la raça, pel color, per la seva creença. Estan sortint molts bulos, molta desinformació. Volem que es deixi treballar la Guàrdia Civil i que quan la Guàrdia Civil tingui aquest indesitjable, que ens digui: 'és aquest'. Independentment d'on vingui, de qui sigui, no ho sabem, que no es criminalitzi ningú, perquè són moments molt durs els que està passant la meva família", ha assegurat Sánchez en una entrevista concedida a Antena 3.

El nen, d'11 anys, va morir diumenge passat 18 d'agost després de ser agredit amb un objecte punxant a les 10 del matí mentre jugava amb altres companys al camp de futbol de la localitat.

Només passar el succés, fins al lloc es van desplaçar metge d'urgències, un helicòpter sanitari i una UVI, que només van poder certificar la seva mort. Alhora, el portaveu de la família ha indicat que les famílies de Mocejón "estan consternades, estan amb por". "Tots tenen fills o tenen cosins o tenen nebots o nets i els fa por, com és lògic. Però bé, cal confiar en la justícia i en la seguretat i que no torni a passar el que ha passat a la meva família", ha apuntat.

En una altra entrevista concedida a Telecinco ha reconegut que s'està buscant el sospitós, que continua en parador desconegut. "La Guàrdia Civil és la que porta l''operació gàbia' juntament amb la Policia Nacional. Estan fent tot el que poden. Estan pentinant la zona, buscant amb mitjans terrestres i mitjans aeris, fins i tot han buidat un canal i estan buscant pel riu. I estan fent tot el possible per trobar com més aviat millor amb aquest indesitjable que ahir va destrossar la vida de la meva família", ha explicat.

En tot cas, Sánchez ha reiterat que "hi ha molta informació que no està contrastada", tot i que ha afegit que la càmera de seguretat d'un veí va captar un possible sospitós i que aquestes imatges s'estan investigant.

També aquest dilluns 19, en declaracions a mitjans, el portaveu de la família ha assenyalat que el presumpte agressor va entrar per la part del darrere del poliesportiu. "Pensem que ha de ser algú que conegués que es pugui entrar per aquest camí, perquè és un camí que si tu no ets d'aquí del poble no saps que es pot accedir al poliesportiu", ha destacat.

Respecte a la situació en què es troben els familiars del menor, Sánchez ha subratllat que estan "destrossats, sense entendre què està passant i intentant assimilar la tragèdia". "El dolor que té la meva família, que té la meva cosina, és incomprensible", ha dit.

L'Ajuntament de Mocejón decretarà tres dies de dol oficial per aquest assassinat.