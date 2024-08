Les conseqüències de la calor extrema a les presons: hi ha més problemes amb els presos?

El pati de la presó de Quatre Camins. Foto: Europa Press

Encara que en els darrers dies la calor s'estigui notant menys, la veritat és que el mes d'agost del 2024 és d'un enorme rigor tèrmic. Ningú no es lliura... i les presons i els seus reclusos no poden ser una excepció.

Els centres penitenciaris han d'adaptar alguns dels seus protocols en els moments en què vivim onades de calor, ja que els presos estan dins de les cel·les fins a 15 hores cada dia, i aquests espais es converteixen en un autèntic infern.

De fet, sindicats de presons denuncien que, en aquests moments, els incidents entre interns creixin de manera significativa. En declaracions a Vozpópuli, fonts d'institucions penitenciàries admeten que es donen amb una freqüència 10 vegades més que en altres moments de l'any.

Abans això... quines solucions hi ha? La compra de ventiladors (encara que moltes vegades aquests dispositius triguen a arribar i ho fan quan no cal), les dutxes, els gelats... pràcticament qualsevol alleujament per a la calor serveix en aquests moments.

De fet, en alguns centres fins i tot s'estarien perdonant càstigs d'aïllament, precisament per evitar que les temperatures elevades poguessin suposar riscos per a la salut dels condemnats.

Aquest fet, però, ha estat criticat per l'Associació Professional de Funcionaris de Presons (APFP), que en declaracions a El Confidencial Digital asseguren que suposa un menyscapte per a la seva autoritat.

Un problema a tot el món

Espanya no és l'únic lloc on passa això... encara que per ara no ha transcendit que hagi mort cap presoner, cosa que va passar fa unes setmanes a Texas (Estats Units).

De fet, a finals del mes passat, en una penitenciaria d'aquest estat, un reclús anomenat John Castillo va morir, ia l'autòpsia la temperatura corporal era superior als 41,5 graus.

Tot i això, les autoritats texanes van descartar la calor com la causa del seu decés. “El Departament de Justícia Criminal de Texas no compta aquestes morts com a morts per calor perquè la causa principal de la mort es va deure a altres raons, com ara trastorns mèdics subjacents, sobredosi, etc.”, va dir Amanda Hernandez, portaveu del Departament de Justícia Criminal de Texas, en resposta a les preguntes de The Texas Newsroom sobre les autòpsies.