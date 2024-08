Seguidors d'Alvise demanen "linxar, penjar i castrar" el periodista Raúl Solís

Alvise Pérez - EP

L'odi a les xarxes socials cada cop està més estès, igual que el menyspreu cap a la veritat. Les notícies falses ja són part de la cultura mediàtica del país, i algunes són de tal dimensió que poden arribar a destruir la vida de les persones. Aquest diumenge l'agitador mediàtic Alvise Pérez, que ara també és eurodiputat, va publicar una pantalla falsa d'una conversa entre el periodista Raúl Solís i un menor, insinuant que era un pedòfil.

La captura de pantalla era òbviament falsa, contenia diversos errors, i fins i tot el mateix Alvise va esborrar la seva publicació. Però això no ha impedit que molts seguidors de l'agitador d'ultradreta hagin llançat missatges que inciten a "linxar, penjar i castrar" Raúl Solís, tal com ha denunciat el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, aportant captures de pantalla dels missatges:

Alguns dels autors dels missatges els estan esborrant, però “ja no els servirà de res”, ha afirmat el portaveu de Facual. "He certificat amb eGarant els missatges publicats per Alvise Pérez i Vito Quiles acusant el periodista Raúl Solís d'intentar relacions amb menors i pedofília. També les crides dels seus seguidors a apallissar-lo, castrar-lo i assassinar-lo", ha dit Rubén Sánchez en una publicació a X - abans conegut com a Twitter- recollida per Catalunya Press .