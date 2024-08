Barcelona i Sitges, les localitats amb platja amb habitatge de lloguer a un preu més alt

Una imatge aèria del port de Barcelona i els voltants. Foto: Europa Press

El preu de l'habitatge de lloguer a les zones costaneres s'ha duplicat o fins i tot triplicat al llarg dels últims 10 anys, fins a superar els 20 euros per metre quadrat al mes. Municipis com Barcelona (22,19) i Sitges (21,39) són els més cars de Catalunya, però aquest creixement no és exclusiu de terres catalanes; a zones com Calvià (Balears) s'arriba als 22,36 i també és destacable el cas de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), amb 20,03.

De fet, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa, actualment, només a les ciutats de Borriana (7,01 euros), Ferrol (7,53 euro) i Elx (7,75 euro) el metre quadrat es troba per sota dels 8 euros al mes.

"Els municipis de la costa tenen un alt preu del lloguer a causa de diversos factors clau. Primer, el seu atractiu turístic que crea una demanda constant i elevada, tant per part de turistes com de residents temporals . A més, l'oferta de propietats en aquestes àrees és limitada, cosa que incrementa la competència entre els potencials llogaters", ha explicat la directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos.

Un interès que creix

El creixent interès per llogar habitatges a zones costaneres d'Espanya ha provocat que el 55% de les ciutats amb litoral analitzades per Fotocasa superin el preu mitjà del país, que el juny del 2024 se situa en 12,65 euros per metre quadrat al mes.

Després de Calvià, Barcelona capital, Sitges i Sant Bartomeu de Tirajana, els municipis costaners més cars són Laredo (19,51 euros), Sant Sebastià (19,49 euros), l'Hospitalet de Llobregat (19,34 euros), Sanxenxo (18,16 euros), Palma de Mallorca (17,98 euros), Arona (17,47 euros), Vilanova i la Geltrú (17,43 euros), Alboraia (17,37 euros), Benidorm (17,28 euros), Torremolinos (17,11 euros) i Marbella (17,02 euros).

D'altra banda, els municipis costaners més econòmics, després de Borriana, Ferrol i Elx, són Algesires (8,19 euros), Roquetas de Mar (8,21 euros), Castelló de la Plana (8,30 euros), Vilagarcía de Arousa (8,62 euros), Sagunt (8,63 euros), Pontevedra (8,80 euros), Barbate (8,81 euros), Cartagena (8,86 euros), Vera (8,94 euros), Huelva (8,94 euros), Puerto Real (9,02 euros) i Almeria (9,12 euros).