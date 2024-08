Els "enviaments" de Nintendo Switch 2 I PS5 Pro podrien començar aquest setembre

Nintendo Switch 2 - EP

Una empresa de semiconductors ha llançat un missatge on afirma que els nous models de Switch, PS5 i Xbox es començaran a produir al setembre.

Les últimes setmanes hi ha hagut molts rumors sobre el llançament de Switch 2, des de quant podria costar fins quan podria sortir al mercat. No és estrany, ja que, fins i tot sense cap informació privilegiada, molts pensen que s'està fabricant en secret, abans del llançament final.

Segons el CEO del fabricant de semiconductors taiwanès Weltrend Semiconductor, el seu negoci de consoles de videojocs es recuperarà al tercer trimestre (és a dir, de setembre a novembre) gràcies a "la introducció i l'enviament de nous models de PlayStation 5, Xbox i Nintendo Switch".

No està del tot clar què vol dir exactament amb "enviament" - shipment, en anglès-, especialment perquè és probable que sigui diferent per a cada consola, però probablement fa referència a enviar els components que proporcionen a Nintendo oa una empresa externa, perquè després puguin acoblar la consola completa.

Segons el lloc web MoneyDJ, Weltrend subministra peces relacionades amb la font d'alimentació i els ports USB de l'actual Nintendo Switch.

Encara que és la companyia ha estat prou discreta per no ser més explícita, és obvi quins són els nous models de consola: la PS5 Pro, la Xbox Series X totalment digital i la Nintendo Switch 2.

La Xbox Series X és només una actualització menor, ni més ni menys potent que el model actual, però les especificacions tècniques de la PS5 Pro s'estan filtrant des de fa mesos, encara que encara no hi ha hagut cap pista per part de Sony sobre la seva existència.

Nintendo mai ha dit res substancial sobre el Switch 2, només que s'anunciarà la primavera que ve, juntament amb pistes força clares que serà compatible amb versions anteriors.

Tot i les nombroses teories i filtracions, encara no hi ha cap pista real sobre quan s'anunciarà o llançarà la consola. Un anunci aquest any encara és possible, malgrat la decepció del Nintendo Direct d'aquesta setmana, però és igualment probable que sigui a principis del 2025