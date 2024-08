Víctimes del 17A demanaran al TEDH investigar els llaços de l'imant de Ripoll amb el CNI

Explosió a Alcanar - EP

Els pares del menor que va morir als atemptats gihadistes de Catalunya l'agost del 2017 recorreran al setembre al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) perquè Espanya reobri la investigació sobre la mort de l'imant de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty a la casa d'Alcanar (Tarragona) on la cèl·lula va preparar els atacs, tot això per intentar esbrinar els seus suposats llaços amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Faran el pas de portar el cas davant la justícia europea, segons han confirmat fonts jurídiques, després d'haver esgotat aquest any la via judicial a Espanya, ja que el Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar el recurs d'empara presentat pels advocats que representen els pares del menor, entre ells l?exdiputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas.

Va ser el maig passat quan la Sala Segona del TC es va decantar per no admetre a tràmit el recurs "per no apreciar-hi l'especial transcendència constitucional que, com a condició per a la seva admissió, es requereix".

Els pares del menor buscaran amb la seva demanda que el TEDH condemni Espanya que "investigui completament tota la veritat sobre els atemptats terroristes" de Barcelona i Cambrils (Tarragona), així com que es fixi una indemnització monetària per perjudicis patits i les despeses judicials .

Consideren, segons les fonts consultades, que s'ha vulnerat el dret a saber per què va morir el seu fill en un atemptat terrorista i "tots els seus autèntics responsables, si és que falten més per investigar", apuntant a la suposada relació de l'imant de Ripoll amb relació amb els serveis secrets espanyols.

Que el Govern desclassifiqui "tota la documentació secreta"

Els familiars també esperen que es reactivi la comissió d'investigació creada a principis d'aquesta legislatura al Congrés dels Diputats sobre els atemptats, que de moment no té un pla de treball per la falta d'acord entre els partits que la van promoure.

En aquesta "esperada" comissió, "el Govern de Pedro Sánchez s'hauria de comprometre a desclassificar tota la documentació secreta sobre els atemptats de Barcelona, Cambrils i Alcanar per conèixer què va fallar i va complir amb el dret de les víctimes a saber la veritat, com, per exemple, la relació de l'imant amb el CNI", va demanar el pare del menor a les xarxes socials la vigília de l'últim aniversari dels atemptats.

A través de diversos missatges, el pare sol·licitava també ajuda econòmica, en forma de donacions, per interposar la demanda davant del TEDH i assumir els costos judicials del procés.

Cal recordar que el Tribunal Suprem, el novembre del 2023, també va desestimar els recursos de cassació interposats pels dos principals processats pels atemptats i per diverses acusacions contra la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar a presó tres implicats en els atemptats. El tribunal va descartar que s?hagués vulnerat el dret de les víctimes a conèixer la veritat.