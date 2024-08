L'error viral d'Albiol: l'alcalde de Badalona afirma que existeix l'idioma "marroquí"

Risto Mejide i Xavier García Albiol a 'Todo es Mentira' - EP

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha entrat en directe al programa 'Todo es Mentira' per donar explicacions sobre el seu polèmic tuit publicat a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

Albiol va escriure a 'X' que, viatjant en un ferri Eivissa-Barcelona, va veure com "uns deu homes marroquins"" van embarcar i tenien telèfon, ulleres de sol i "algun fins i tot amb un cos de gim". "Això acabarà com França abans que després. Al mateix temps", va subratllar.

Aquestes declaracions han estat titllades de racistes per membres del Govern com Yolanda Díaz i Félix Bolaños, i l'alcalde de Badalona ha volgut donar explicacions en directe. Tot i això, Risto Mejide, sense despentinar-se, ha aconseguit acorralar el polític amb preguntes incisives, aconseguint que Xavier García Albiol acabi patinant.

Mejide ha preguntat insistentment a Albiol per què havia identificat aquestes persones com a "marroquins", i l'edil de Badalona no ha sabut contestar. Ha començat dient que sabia la seva nacionalitat perquè "vaig embarcar i desembarcar amb ells i per això sé que són marroquins", però no ha sabut desenvolupar el seu discurs. Aleshores, ha començat a excusar-se: "Si buscarem les anècdotes...", ha dit Albiol molest. Risto ha continuat preguntant, i aleshores ha arribat el premi gros.

"¿Vostè com va saber que eren marroquins?", ha repreguntat Risto, i Albiol ha respost: "Perquè vaig estar present a les converses. Vegem, per l'idioma, japonesos em semblava que no eren", ha sentenciat. "A Badalona tinc una comunitat marroquina important, sé diferenciar els idiomes encara que no ho pugui entendre", ha afegit.

"Quin idioma parlaven?", ha dit Mejide, i l'alcalde de Badalona, ràpidament, ha contestat: "El marroquí", un idioma inexistent.

Al Marroc es parla àrab, un idioma oficial en vint països i cooficial en almenys sis més. Tot i això, sembla que l'alcalde de Badalona, que coneix els seus veïns, no coneixia aquesta informació. O almenys no ha estat prou hàbil per justificar el seu tuit, ni per explicar el seu talent innat com a detector de marroquins.