"Degollar menes" o "tallar els testicles a immigrants": els missatges d'odi pel crim de Mateo

Detenció del presumpte assassí del nen a Mocejón - EP

El crim de Mateo, el menor d'11 anys assassinat aquest diumenge a Mocejón (Toledo), ha desencadenat una onada d'odi racista a les xarxes socials semblant a la viscuda amb el crim de Southport, al Regne Unit, on la ultradreta va provocar greus disturbis racials amb la seva millor arma: les mentides. El procediment ha estat el mateix: hi ha un nen assassinat i quan encara no hi ha informació sobre l'autor, la ultradreta es dedica a relacionar la tràgica mort amb la immigració. Quan la bola està llançada, només queda esperar que l'odi corri.

I això és precisament el que va passar amb l'assassinat de Mateu. Quan encara no se sabia que l'assassí era un menor de 20 anys espanyol, molt espanyol, diversos influencers d'ultradreta es van dedicar a difondre que l'autor era marroquí. Però especialment perillós va ser el missatge llançat per Alvise Pérez, l'eurodiputat de 'S'ha acabat la festa' i agitador d'ultradreta, que va relacionar el crim amb l'arribada de 50 immigrants que estaven allotjats en un hotel de Mocejón, tal com ha denunciat el periodista Antonio Maestre:

Els receptors del bitlle d'Alvise van començar a llançar les seves propostes per ajusticiar aquests immigrants, i es van poder llegir multitud de proclames d'odi i crides a matar-los. El periodista Antonio Maestre ha recollit alguns dels comentaris següents:

L'usuari Java1088 proposa treure ganivets per defensar-se.

L'usuari Angelus Black proposa que es realitzin disturbis davant de la mesquita de Mocejón i facilita la direcció.

L'usuari Juanma propini cremar l'hotel amb els immigrants a dins.

L'usuari “Eduardo Vives” proposa degollar 50 immigrants.

L'usuari “Miguel” proposa cremar l'hotel.

L'usuari “Robeli Azahel Fernandez Grijota” proposa donar escarments públics als immigrants i escorxar-los, cremar-los i penjar-los.

L'usuari “Soledad” creu que cal actuar com el KKK i cremar-los

L'usuari “Caballero Cruzado” proposa degollar menes.

L'usuari "Ellfroy" proposa llançar còctels molotov i ensenyar els cadavers com a escarment.

L'usuari “Mahesa” proposa patrulles ciutadanes en furgonetes i apalitza migrants, tallar-los els testicles i llençar-los al camp.

L'usuari “Aitor Rodriguez” aconsella emmascarar-se abans de linxar immigrants.

La Fiscalia investigarà els missatges

La Fiscalia ha anunciat que investigarà missatges "falsos" i d'"odi" contra menors migrants a les xarxes socials després de l'assassinat el cap de setmana passat d'un nen d'11 anys a Mocejón.

Fonts del Ministeri Públic han confirmat aquest que estan estudiant "la transcendència jurídic penal de determinats missatges difosos els últims dies, fonamentalment a través de xarxes socials, en què es criminalitza de forma generalitzada persones estrangeres difonent missatges falsos".

La Fiscalia assenyala que aquests missatges van "adreçats especialment contra menors sense referents familiars a Espanya, amb el propòsit deliberat de despertar entre la població sentiments d'odi, hostilitat i discriminació contra aquests".

Aquest dimarts, la delegada del Govern a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, ha carregat "contra els sembradors d'odi que han aprofitat una desgràcia humana, com és la mort d'un nen d'11 anys, per saldar tots els seus odis a les xarxes socials" ".

"¿Es pot ser més cruel i miserable?", s'ha preguntat la representant del Govern central a Castella-la Manxa, que avui ha ofert una roda de premsa després de la detenció d'un jove de 20 anys com a presumpte autor de la mort del menor.

Toló ha reclamat "als sembradors d'odi que siguin humans i es comportin com a tal". "Les seves feines fan mal i poden provocar ira a gent innocent. No es pot aprofitar una desgràcia per crear-ne una altra. Això és cruel", ha instat.

En aquest context, Izquierda Unida ha anunciat que presentarà una denúncia davant la Fiscalia per la proliferació de missatges d'odi a la xarxa social X (anteriorment coneguda com a Twitter) arran del crim ocorregut al municipi toledà.