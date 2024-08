Demanen que Armengol retiri l'acreditació a Vito Quiles pel 'bulo' sobre Raúl Solís

Quiles, en una imatge de fitxer. Foto: Instagram (@vitoquiles7)

Podem ha presentat un escrit dirigit a la Mesa del Congrés en què sol·licita la retirada de l'acreditació de premsa de Vito Quiles. Aquesta sol·licitud es produeix després que Quiles difongués una mentida en què acusava de pedofília el periodista Raúl Solís.

Podem denuncia que Quiles, emparat per la seva acreditació com a periodista al Congrés, es dedica a desinformar i, en aquest cas, ha difós acusacions extremadament greus —també publicades per Alvise Pérez— contra un altre periodista. Això ha provocat una campanya d'assetjament, insults i amenaces de mort cap a Solís.

El passat diumenge 18 d'agost, Quiles va replicar al seu canal de Telegram, amb més de cent mil seguidors, aquesta bèstia sobre el periodista de Canal Red que originalment havia estat difós per l'eurodiputat d'extrema dreta Alvise Pérez. Com a resultat, Solís ha rebut nombroses amenaces i insults, entre els quals hi ha missatges com "Bidó de gasolina, encenedor ia veure com es recargola la maricona", "No surtis al carrer amb la cara descoberta perquè la pots perdre", i "A tallar els ous al pedòfil". Aquests missatges encara es poden trobar al canal de Telegram de Quiles.

En el seu escrit, Podem sol·licita a la Presidència del Congrés que retiri qualsevol acreditació de premsa o accés a Quiles, argumentant que ha col·laborat amb Alvise Pérez en la difusió d'"informació manifestament falsa i difamatòria" contra Solís, a més d'assenyalar les "contínues interrupcions" i faltes de respecte pels periodistes que exerceixen la seva tasca a la Cambra".

Cal recordar que al maig, la secretària general de Podem, Ione Belarra, ja havia sol·licitat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, la retirada de l'acreditació de premsa a Bertrand Ndongo, un altre assetjador d'extrema dreta i company de Quiles que també hi accedeix al Congrés amb una acreditació de premsa. Tot i això, aquesta petició no va ser atesa per la presidenta de la Cambra Baixa.