El presumpte autor del crim de Mocejón compareixerà davant del jutge dijous 22 d'agost

Aquest dijous 22 d'agost passarà a disposició judicial el presumpte autor del crim que s'ha cobrat la vida un nen d'11 anys a Mocejón , assassinat presumptament a les mans d'un jove de 20 anys, tal com informen fonts de la Guàrdia Civil .

L'ampli dispositiu de cerca conformat per diferents especialitats de la Guàrdia Civil, tant aèries com a terrestres, que va culminar amb la localització del presumpte autor de l'assassinat, es reprèn aquest dimecres 21 per seguir amb la localització de l'arma homicida.

Des que el matí del diumenge 18 d'agost tingués lloc l'assassinat, que investiga la UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil de Toledo, es va establir un extens dispositiu de recerca i localització, en què van participar especialitats de la Guàrdia Civil com el Servei Aeri, Guies i gossos de cerca de restes biològiques, Grup d'Informació de la Comandància de Toledo, ETPJ, ROCA i Seguretat Ciutadana d'Illescas, juntament amb la USECIC de Toledo.

Dilluns passat 19 es va detenir el presumpte agressor, al qual se li atribueix l'autoria de l'assassinat del nen. Es van fer dues entrades i registres a domicilis familiars, i es prossegueix amb la recerca de l'arma homicida, que el passat dimarts 20 es va centrar als voltants del lloc i un canal d'aigua.

A la recerca de l'arma s'està comptant amb el suport del GEAS de Valdemoro i GAO. L'autoritat judicial, en concret, el Jutjat Número 3 de Toledo, de guàrdia en el moment dels fets, manté el secret de sumari sobre les actuacions.