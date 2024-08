L'espectacular pujada de les compres i vendes de productes de segona mà

Un home, amb una aplicació de compres de productes de segona mà. Foto: Europa Press

Les transaccions de productes de segona mà s'han disparat un 90% a Espanya en els darrers 3 anys , segons les dades de Mangopay, proveïdor d'infraestructures de pagament modulars i flexibles per a diverses plataformes de client a client (C2C, customer to customer) a Espanya, incloent eines com Wallapop, Vinted i Milanuncios, entre unes altres.

En concret, entre el primer semestre del 2021 i el mateix període del 2024, les operacions d'articles de segona mà gestionades per Mangopay es van incrementar un 88%, mentre que el valor total de les vendes de productes de segona mà va créixer un 91% durant el mateix període.

L'informe destaca que aquest increment reflecteix una tendència creixent cap a una economia circular i sostenible , ja que mentre les vendes de productes nous van disminuir en quantitat un 12%, el valor monetari va mostrar un lleuger increment del 9%.

D'aquesta manera, es constata que els consumidors estan comprant menys nous productes i estan disposats a invertir més en articles de qualitat.

Un mercat en auge

De fet, Espanya n'és un exemple més de la tendència europea; el mercat continental de segona mà, particularment al sector de la moda, projecta créixer un 15% anual fins al 2027.

Els consumidors europeus han mostrat un canvi notable en els hàbits de compra. Segons dades recents d'informes de ThredUp, BEUC o McKinsey & Company, el 65% dels compradors a Europa considera que la sostenibilitat és un factor clau en les seves decisions de compra, i més del 50% ha comprat algun producte de segona mà al darrer any.

Els riscos

Tot i la seva expansió, el mercat de segona mà a Europa s'enfronta a múltiples desafiaments. La qualitat i l'autenticitat dels productes, especialment al segment de luxe, continuen sent preocupacions recurrents.

Per això, les plataformes de revenda estan invertint en tecnologies com la intel·ligència artificial, per garantir l'autenticitat i la traçabilitat dels productes, cosa que podria consolidar encara més la confiança del consumidor en aquest mercat.

Tot això es fa perquè continuï canviant la manera com els consumidors perceben el consum i la sostenibilitat . Com que té un impacte positiu tant al medi ambient com a l'economia, aquesta tendència d'usar aplicacions de compra de productes ja usats pot redefinir el futur del consum al vell continent.