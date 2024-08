Els termòmetres baixaran a gairebé tot Espanya durant el cap de setmana i les pluges s'intensificaran

Les temperatures baixaran a gairebé tot Espanya durant el cap de setmana i les pluges s'intensificaran, després d'una setmana marcada per les tempestes vespertines que el dissabte i el diumenge guanyaran en extensió i intensitat, segons les prediccions d'eltiempo.es.

Així, el portal ha avançat que dissabte arribarà una borrasca per l'Atlàntic que es dirigirà cap al sud de les illes britàniques i el front del qual entrarà per Galícia. Darrere seu, arribarà un nou tàlveg. Durant el cap de setmana, tots dos sistemes creuaran la Península i deixaran pluges, ruixats, tempestes localment fortes i, a més, s'espera un descens tèrmic.

Per dies, el portal meteorològic ha especificat que dissabte, les pluges començaran a Galícia i s'aniran estenent pel Cantàbric i nord-oest de Castella i Lleó. A partir del migdia, creixeran núvols d'evolució i es formaran xàfecs a Navarra, Aragó, interior de Catalunya, de la Comunitat Valenciana ia les serres del sud-est. En concret, en punts de l'alt Ebre i els Pirineus podrien ser forts i deixar calamarsa i fort vent. Mentrestant, és possible que a Camarias també es produeixin pluges febles sobretot dissabte.

De cara a diumenge, eltiempo.es ha indicat que les pluges aniran remetent del Cantàbric però que es podran intensificar a l'est peninsular i fins i tot arribar a les Balears amb l'avanç del tàlveg. Així, els xàfecs més forts podran produir-se als Pirineus, Terol, en àmplies zones de la Comunitat Valenciana, a gran part de Castella-la Manxa, interior de Múrcia, est d'Andalusia i també a Madrid. No es descarten a l'est de Catalunya i les Balears.

Si bé aquest tàlveg s'allunyarà pel Mediterrani i és possible que se'n despengi una DANA, a dia d'avui els models del portal meteorològic apunten que ho faria lluny d'Espanya i que no afectaria el país.

D'altra banda, eltiempo.es també ha avançat que s'espera que es produeixi una caiguda a les temperatures ja que arribarà una massa d'aire més freda des de l'Atlàntic acompanyant aquests sistemes. D'aquesta manera, dissabte les màximes baixaran principalment al nord-oest peninsular, sobretot a Galícia i Castella i Lleó.

Diumenge, els descensos s'estendran per àmplies regions de la meitat nord i est de la Península i podrien arribar a ser d'entre 8ºC i 10ºC a la Rioja, Navarra, Aragó i l'interior del País Valencià. De fet, només es podrien superar els 35ºC a punts d'Extremadura, oest de Toledo i Ciudad Real ia l'interior occidental d'Andalusia i, només es podrien acostar als 40ºC de manera puntual a la vall del Guadalquivir. A la meitat nord peninsular, les màximes podrien no arribar als 30ºC.

Alhora, el portal meteorològic ha especificat que les mínimes també registraran baixades diumenge i que les nits seran "més fresques" el cap de setmana, encara que encara seguiran sense baixar dels 20ºC a punts d'Andalusia, a les costes mediterrànies i de forma més puntual a punts d'Extremadura i sud-oest de Castella-la Manxa. En tots dos arxipèlags, les nits seran tropicals.

Xàfecs localment forts i possibles pedregades

Des de Meteored, han coincidit a destacar que dissabte el front deixarà pluges abundants, amb xàfecs tempestuosos a Galícia i Astúries, descarregant a últimes hores tempestes fortes, amb calamarsa, a Navarra i el nord d'Aragó. Diumenge serà sobretot al sud-est ia Catalunya on s'esperen les tempestes, un altre cop amb ruixats localment forts i possibles pedregades.

La baixada de les temperatures serà gairebé generalitzada, tot i que la calor continuarà sent molt intensa per zones d'interior de l'extrem sud peninsular. De cara a la setmana que ve tendiran a recuperar-se, encara que no es preveuen valors extrems.

El portal conclou que ahir dimarts es van superar els 40ºC de màxima a Badajoz (40,6ºC), Almadén, a Ciudad Real, Oropesa, a Toledo (40,4ºC, en totes dues) i Navalmoral de la Mata, a Càceres (40,3ºC) ). Sobre les precipitacions, destaquen els 9,3 l/m2 a l'aeroport de Fuerteventura.