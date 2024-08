Misteriosa desaparició de les piulades dels ultres que van llançar notícies falses per l'assassinat de Mateu

Un familiar del nen assassinat, durant el minut de silenci per l'assassinat d'un menor, a la porta de l'Ajuntament de Mocejón, el 18 d'agost del 2024 - EP

La Fiscalia ha anunciat que investiga missatges "falsos" i d'"odi" contra menors migrants a les xarxes socials després de l'assassinat el cap de setmana passat d'un nen d'11 anys a Mocejón (Toledo), i els seus autors podrien arribar a respondre davant la justícia per la informació falsa difosa sobre l'hipotètic assassí de Mateo. Els agitadors d'ultradreta, sense cap dada, es van afanyar a relacionar aquest assassinat amb la immigració, i ara que saben que poden ser investigats s'han començat a produir desaparicions de tuits. Què passa? Segurament a la 'Nave del Misteri' ho sàpiguen.

El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha denunciat aquesta misteriosa desaparició de tuits a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-, recordant als seus autors que no podran fugir de la justícia per més que hagin esborrat el contingut perquè han certificat digitalment els missatges.

"L'ultradretà Raúl Alfonso Paredes, que acaba de ser condemnat per inventar que sóc cocaïnòman, va llançar la mentida que el nen de Mocejón va ser assassinat pels "moros"", assegura el portaveu de Facua. "He posat el certificat digital del tuit a disposició del fiscal", afegeix.

Altres agitadors d'ultradreta han decidit tancar els comptes per la por a la Fiscalia, segons comparteix Rubén Sánchez.

"Alberto Ferrando Sánchez, àlies Alberto Caliu, acaba de tancar el seu compte de X al transcendir que Fiscal investiga crits xenòfobs sobre l'assassinat del nen de Mocejón i crides a assassinar nens immigrants. Però tenim certificats els seus tuits", sentencia el portaveu de Facua.

Rubén Sánchez ha mostrat alguns exemples d'aquest 'esborrat massiu', però la xarxa social X és plena d'exemples d'ultradretans que han practicat l'art de fer desaparèixer un tuit. Fins i tot alguns polítics s'han vist implicats en la difusió de bitlles pel cas de Mocejón.

"L'origen del bitllet que l'autor del crim de Mocejón era un espanyol nacionalitzat d'origen romanès i pares turcs va sorgir d'un regidor de Vox a Terrassa, Dani Pinto. Ha esborrat el post, però el mal ja està fet i el bitllo es aquesta difonent. Tant de bo pagui per això", assegura en una publicació el politòleg Xabel Vegas.

Així mateix, també han desaparegut els missatges dels professionals de l'odi que s'han dedicat a atacar la família del jove assassinat: